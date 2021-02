Teltow

In eine Welt voller Mythen und Rätsel entführt „Dianas mythische Schatzsuche“ der Mädchenzukunftswerkstatt Teltow (MZW) und der Naturfreundejugend Brandenburg, die von Donnerstag bis Samstag jeweils von 11 bis 16.30 Uhr durchgeführt wird. Wer mitmachen möchte, holt sich einfach ein Rallyeheft bei der MZW in der Käthe-Niederkirchner Str. 2 ab – kontaktlos, versteht sich. Hier ist auch der Start der Schatzsuche, bei der die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in die Rolle einer Bande von mythischen Waldwesen schlüpfen, die Diana helfen müssen, einen geklauten Schatz wiederzufinden.

Die Rallye dauert rund eineinhalb Stunden ist für Kinder ab zehn Jahren ausgelegt. Jüngere Kinder dürfen auch mitmachen, benötigen aber etwas Hilfe. Die Organisatoren machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass während der Schatzsuche die gültigen Corona-Maßnahmen beachtet werden müssen.

Von Konstanze Kobel-Höller