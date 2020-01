Der neue Lidl-Markt in der Teltower Oderstraße soll voraussichtlich im April öffnen. Ursprünglich sollte er schon im August des vorigen Jahres starten. Doch Änderungen in der Inneneinrichtung haben die Eröffnung verzögert.

Einkaufswagen warten in den Boxen

Teltow: Neuer Markt öffnet später - Einkaufswagen warten in den Boxen