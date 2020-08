Teltow

Ein Schock am vergangenen Samstagabend für die Pferdezüchterin Katrin Stiasny aus Teltow. „Mit meinem Mann bin an diesem Abend etwas länger aufgeblieben. Wir wollten nur mal sehen, wie es unseren Pferden geht.“Sie muss zweimal auf das Display ihres Handys schauen, um sich bewusst zu werden, was sie da gerade sieht.

Die Freizeitreiterin hat ihr Pferd, eine Brandenburger Zuchtstute, und ein Fohlen, eine Westfälin, in der Stallanlage des Vogelparks und Streichelzoos Lübeck in Teltow untergestellt. Die Stute ist trächtig. Um beide Pferde in einer Mutter-Kind-Überwachung im Blick behalten zu können, hat die Teltowerin eine Videokamera in der Box installiert. Die Bilder landen auf ihrem Smartphone. Darauf sieht sie kurz vor Mitternacht einen Mann, der die Stallgasse betreten haben muss und sich eindeutig „voll in Aktion“ an ihren beiden Pferden anal vergeht.

Bewegungsmelder leuchtet den Mann aus

Sofort fährt das Paar zum Vogelpark, der nur einige Minuten vom Wohnhaus entfernt ist. Der Ehemann entdeckt noch den Fremden und fordert ihn lautstark auf, stehen zu bleiben. Doch der Unbekannte flüchtet sich in die Büsche, will in Richtung S-Bahnhof Teltow einen Zaun überklettern, stürzt dabei, rappelt sich schnell wieder auf und ist weg.

Als sich an einem Nachbarhaus der Bewegungsmelder einschaltet, taucht der Unbekannte für einen Moment aus der Dunkelheit auf. Er muss etwa 1,80 Meter groß, leicht untersetzt und vielleicht zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein, beschreibt sie später der Polizei den Mann. Sein Haar war blond und halblang. Noch in der selben Nacht rufen sie die Polizei und erstatten Anzeige gegen Unbekannt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Pferde wurden offenbar betäubt

Dass mit ihren Pferden etwas nicht stimmen kann, bemerkt die Züchterin sofort. „Die ließen so merkwürdig ihre Köpfe hängen und ihre Lymphknoten waren geschwollen. Das deutet darauf hin, dass sie vorher betäubt worden sein müssen. Außerdem stand die Box offen“, sagt Katrin Stiasny. Die Pferde ließen Fremde ansonsten nicht so einfach hinein. Die Pferdebesitzer finden auch einen Besen, den der Mann offensichtlich zur Unterstützung seiner Misshandlungen benutzt haben könnte.

Die Tierärztin, die von der Züchterin in der Nacht aus dem Bett geklingelt wird, bestätigt ihr den Verdacht von Betäubungsmitteln. Auch werden Sperma-Anhaftungen bei der Stute festgestellt. Die Tierärztin will sich die beiden Pferde an diesem Dienstag noch genauer ansehen, so Stiasny.

Züchterin erhöht Sicherungsvorkehrungen

Der Unbekannte sei vielleicht nicht das erste Mal im Stall gewesen, glaubt sie. In dem Video habe er sich recht sicher und kundig in dem Stall bewegt. In ihrer Facebook-Gruppe hat sie andere Freizeitreiter, Züchter und Pferdehofbesitzer aufgerufen, Augen und Ohren offenzuhalten und weitere Tierhalter zu warnen, damit sich der Vorfall nicht wiederholt.

„Die Stallanlage im Vogelpark liegt auch in ziemlich abgeschiedener dunkler Lage. Aber abschließen dürfen wir die Ställe aus Brandschutzgründen nicht“, sagt Katrin Stiasny. Doch sie werden weitere Sicherungsvorkehrungen treffen, damit sich dieser Vorfall nicht wiederholt.

Von Heinz Helwig