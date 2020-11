Teltow

Die Polizei sucht nach einem Mann und einer Frau, die am 30. Juli eine 91 Jahre alte Teltowerin bestohlen haben sollen. Das Paar war der Seniorin, die bei ihrer Hausbank Geld abgehoben hatte, zu ihrer Wohnung in der Bodestraße in Teltow gefolgt und ist dort zunächst unbemerkt eingebrochen. Gegen 16 Uhr wurden die Täter von der Mitarbeiterin eines Pflegedienstes überrascht. Die Diebe flohen.

Quelle: Polizei

Von beiden Personen fehlt bislang jede Spur. Der Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein, ein längliches Gesicht haben , einen Vollbart tragen und dunkelgraues Haar und eine Halbglatze haben. Von ihm konnte ein Phantombild angefertigt werden. Von der Frau ist lediglich bekannt, dass sie eine Sonnenbrille und einen Strohhut trug, eine weiße Jacke anhatte und eine weiße Handtasche bei sich hatte.

Telefonische Hinweise an 0331/5508-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von MAZonline