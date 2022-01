Teltow

In Teltow hat es am Montagabend die ersten Aktion gegen die so genannten Lichterspaziergänge in der Region gegeben. 60 Menschen sind unter dem Motto „Impfen statt Schimpfen“ auf dem Marktplatz mit selbst gefertigten Schildern zusammengekommen. Auf diesen war „Für mich, für alle! Impfen lassen“, „Teltow lässt sich impfen“ oder „Wir sind mehr! Impfen schützt“ zu lesen. Die Teilnehmer der Lichterspaziergänge zogen an den Gegendemonstranten vorbei.

Spaziergänge ebenso in Kleinmachnow und Beelitz

Neben dem Lichterspaziergang in Teltow fanden solche unangemeldeten Versammlungen am Montagabend ebenso in Beelitz und Kleinmachnow statt. „Während und nach den Aufzügen kam es zu keinen polizeibekannten Störungen“, sagt Torsten Sandner von der Polizeidirektion West. Weil die Versammlungschefs nicht identifiziert werden konnten, ist jeweils eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz aufgenommen worden. Zudem gab es einzelne Verstöße gegen die Corona-Regeln.

Teltow soll bunt bleiben

„Wir wollen zeigen, dass Teltow bunt ist und bleibt und die Angst nicht gewinnt“, erläutert Sebastian Rüter, der Vorsitzende der SPD. Rüter, Mitglieder sämtlicher Parteien und Organisationen der Stadt wie das Netzwerk Tolerantes Teltow-Kleinmachnow-Stahnsdorf haben die Aktion initiiert. „Die Lichterspaziergänger haben schon ungläubig um die Ecke geguckt und waren von unserer Versammlung überrascht“, erläutert Rüter Reaktionen der Spaziergangsteilnehmer, die gegen die Coronaregel protestieren. „Mit dem Gegenprotest wollen die Teilnehmenden ein Zeichen setzten, dass Teltow mehr ist als gegen augenblickliche Freiheitsbeschränkungen demonstrierende Spaziergänger“, sagt Rüter weiter.

„Der Verfassungsschutz beobachtet die bundesweite Coronaleugnerbewegung als rechtsextrem unterwandert“, sagt Conrad Wilitzki, Sprecher des Netzwerkes Tolerantes Teltow.

Von Elke Kögler