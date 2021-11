Teltow

„Gesundheitsamt Note 6-“ steht auf einem Schild, das eine Mutter vor der Teltower Anne-Frank-Grundschule hält, „Danke Gesundheitsamt für über 1000 unnötige Quarantänetage“ und „1 x nicht nachgedacht = 100 Kinder eingesperrt“ auf anderen. Die Mütter und Väter, die auch lärmend auf sich aufmerksam machen, sind sauer.

Während hinter ihnen der Unterricht beginnt, sind ihre Kinder zuhause, in Quarantäne oder Beobachtung, weil das Gesundheitsamt die PCR-Ergebnisse von der Reihentestung erst nach der Öffnung der Schule an die Einrichtung sandte – obwohl sie nach eigenen Angaben schon am Dienstagnachmittag im Amt einlangten und laut Vereinbarung auch zu diesem Zeitpunkt an die Schule geschickt werden hätten sollen.

An der Anne-Frank-Grundschule Teltow sind wieder Klassen in Quarantäne. Quelle: Madlen Pilz

Sieben Kinder, die mit negativen Antigentests zur Schule gekommen waren, erhielten so ihre positiven Corona-PCR-Testergebnisse erst, nachdem sie schon mehrere Stunden mit den anderen Schülern im Unterricht und den Pausen gewesen waren. Die Folge: Alle Kinder aus fünf Klassen mussten zu Mittag von ihren Eltern abgeholt werden.

„Uns wurde vom Gesundheitsamt übermittelt, dass alle Kinder von Klassen mit positiven Fällen in Quarantäne geschickt werden, um die Schule coronafrei zu bekommen“, so Schulleiterin Katrin Kliche am Donnerstag gegenüber der MAZ. Noch hofft sie, dass diese Aussage nicht so bestehen bleibt. „Wir möchten dem Gesundheitsamt den Vorschlag unterbreiten, dass die Kinder mit einem negativen Schnelltest nochmal einen PCR-Test bekommen“, sagt sie. Wäre dieser wieder negativ, könnte eine Rückführung eines Großteils der rund 120 betroffenen Kinder in den Unterricht ermöglicht werden, ist ihre Idee. Ob das aber aufgrund der Verordnungen möglich ist, wisse sie nicht.

Ihre Schule coronafrei bekommen zu wollen, hält die Schulleiterin unterdessen für „ein sehr hohes Ziel.“ Sie könne sich das in der aktuellen pandemischen Lage und mit den vielen Geschwisterkindern auch in anderen Einrichtungen aktuell nicht vorstellen. Natürlich würde den Schülern und Schülerinnen aber auch weiterhin alles an möglichem Schutz geboten.

Kindergeburtstag in Quarantäne

In der Früh hatte sich Kliche schon den Eltern gestellt, die nicht verstehen könne, wieso ihre Kinder wegen drei Stunden Unterricht mit Maske jetzt wieder für zehn Tage zuhause betreut werden müssen und auch auf zahlreiche Freizeitaktivitäten verzichten müssen. „Mein Sohn hat morgen Geburtstag!“, beklagte sich ein Vater.

Sie verstehe den Ärger der Eltern, sagt die Schulleiterin. Doch sie bleibe dabei, dass es kein Fehler gewesen sei, morgens keine Nachricht zu versenden, dass die PCR-Ergebnisse noch ausstanden. „Denn wir haben den Eltern am späten Nachmittag davor genau diese Aussage geliefert.“ Da hätten diese sich schon darauf einstellen und entsprechend handeln können. Sie selbst habe sowohl am Abend als auch am Morgen zuvor erfolglos versucht, im Gesundheitsamt jemanden zu erreichen, um die Ergebnisse zu erfahren.

Leere Klassen in der Anne-Frank-Grundschule. Quelle: Dirk Pagels

Die Eltern argumentieren dagegen damit, dass sie davon ausgegangen seien, dass ohne weitere Information die PCR-positiven Kinder – wie angekündigt – beim Eingang der Schule aussortiert würden. Tatsächlich wurden die Schüler und Schülerinnen schon im Freien von ihren Klassenleitern in Empfang genommen, sagt Kliche. Diese überprüften das Vorliegen der negativen offiziellen Testergebnisse vom Vortag.

Nur wenige hätten keine mitgehabt, meist vergessen. Die betreffenden Kinder durften dann nicht in den Unterricht, solange der Test nicht vorlag. Den gegenüber der MAZ geäußerten Vorwurf des Gesundheitsamtes, dass Kinder nur mit Selbsttests in die Schule gegangen wären, kann sie nicht nachvollziehen. Sie habe keine einzige entsprechende Rückmeldung von einem Klassenlehrer bekommen.

Ruhlsdorf und Werder ebenfalls betroffen

Die Anne-Frank-Grundschule ist übrigens nicht die einzige Schule in Teltow, die jüngst wegen Corona geschlossen wurde: Heute soll die Ruhlsdorfer Grundschule „Am Röthepfuhl“ wieder öffnen. Die Reihentestung war hier am Mittwoch.

In Werder (Havel) wurde unterdessen das Zutrittsverbot zur Karl-Hagemeister-Grundschule für die Schüler vorerst verlängert. Wie das Gesundheitsamt den Eltern, Lehrern und Schülern am Donnerstag via E-Mail mitteilte, sind die am Mittwoch genommenen PCR-Abstriche bei den mehr als 400 Schülern „aufgrund personeller und organisatorischer Probleme“ im Labor aktuell noch nicht ausgewertet. Die Schule darf aber erst mit einem negativen Befund von dieser Reihentestung betreten werden. „Sobald uns das Labor die Ergebnisse zur Verfügung gestellt hat, werden wir die Schulleitung informieren“, lautet es in der Mail. Die Karl-Hagemeister-Grundschule war vor einer Woche ebenfalls wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen worden.

Von Konstanze Kobel-Höller