Teltow

Um die Sicherheit in der Stadt zu erhöhen, lädt der SPD-Ortsverband Teltow am 8. März zu einer abendlichen Fahrradtour ein. „Obwohl wir uns in unserer Stadt eigentlich wohl fühlen, gibt es hier trotzdem Ecken, die vor allem von Frauen abends als unsicher wahrgenommen werden“, erklärt Svenja Kraus vom Ortsvorstand der Teltower SPD die Idee hinter der Aktion.

Zumindest würden bestimmte Plätze oder Straßenzüge ein ungutes Gefühl wecken, was häufig dazu führe, dass Frauen diese mieden und dafür auch ihren Bewegungsradius im öffentlichen Raum einschränkten. „In vielen Gesprächen, die wir im Vorfeld der Aktion geführt haben, kam dieses Thema immer wieder zur Sprache“, so Kraus. Der internationale Frauentag am 8. März sei nun eine gute Gelegenheit, dieses Problemfeld stärker in den gesellschaftlichen Fokus zu rücken.

Dazu ruft der Ortsverband die Bürgerinnen der Stadt zur aktiven Mithilfe auf. „Wir wollen von den Frauen wissen, welches die Straßen und Orte sind, die von ihnen vor allem abends gemieden werden“, erklärt die Initiatorin des Projektes. Interessierte können auf der Homepage der SPD Teltow noch bis zum 7. März die Straßen benennen, auf denen sie sich unwohl fühlen, wodurch dieses Gefühl verursacht wird und was passieren müsste, um die Sicherheit zu erhöhen.

Radtour zu den benannten Plätzen

Am 8. März werden die genannten Plätze dann in Form einer gemeinsamen, etwa einstündigen abendlichen Fahrradtour besucht. „Wir wollen uns selbst ein Bild vor Ort machen und dann überlegen, was konkret verbessert werden kann“, sagt Kraus. Die Gleichstellungsbeauftragte sowie der Sozialraumkoordinator der Stadt Teltow haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, verrät sie.

Start der Tour ist um 18 Uhr am Vorplatz des S-Bahnhofs Teltow am Ahlener Platz. Um Anmeldung per E-Mail an frauentag@spd-teltow.de wird gebeten. Alle Infos unter spd-teltow.de/aktuelles/frauentag-2022.

Von Madlen Pilz