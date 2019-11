Die Seniorenfreizeitstätte „Toni Stemmler“ in Teltow erhält einen gebrauchten Kleinwagen für 3000 Euro aus den Spendeneinnahmen des Festivals „Rock am Kanal“.

