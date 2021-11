Bauvorbescheide werden demnächst für das Areal des Saberskyparks in Teltow-Seehof eingereicht. Damit geht der Streit um das Baurecht für die Fläche in die nächste Runde. Gegen Teltows Bürgermeister läuft außerdem eine Beschwerde in Zusammenhang mit der Veränderungssperre.