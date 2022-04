Teltow

Mit der Entscheidung, dass in Teltow-Seehof die Anwohner von drei Straßen für deren Erschließung laut einer im Februar beschlossenen „maßnahmenbezogenen Satzung“ nur 75 statt 90 Prozent der Kosten und außerdem höchstens 14,80 Euro pro Quadratmeter beitragspflichtiger Nutzfläche zahlen müssen, ist Dirk Krumeich (CDU) unzufrieden. „Wir als Stadtverordnete sind dazu verpflichtet, alle Menschen in Teltow gleich zu behandeln“, ärgerte er sich im Sozialausschuss am Montagabend und forderte, diese Regeln künftig für alle Straßen gelten zu lassen. „Wir können hier keine benachteiligen, die nicht in der Fontane-, Raabe- oder Stormstraße leben.“

Dem Druck der starken Bürgerinitiative nachgegeben?

Er warf den Stadtverordneten vor, dass es keine Maßnahme gebe, sondern dass sie sich lediglich dem Druck einer „starken Bürgerinitiative“ gebeugt hätten. Er habe lange mit sich gerungen, ob er den Weg einer Beschwerde bei der Kommunalaufsicht oder doch den eines korrigierenden Beschlusses gehen solle. Doch nun wolle er sich für die Anwohner der restlichen zehn Kilometer noch nicht erschlossener Straßen vor allem in Seehof und Sigridshorst einsetzen. Im Gegensatz zu den „wohlhabenden Leuten aus Seehof, die dann hier so auftreten, als hätten sie kein Geld“, handle es sich dabei nämlich vor allem um Familien, die gerade erst mit Ach und Krach ihre Häuser gebaut hätten.

Andere Voraussetzungen

Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) wehrte sich gegen die Vorwürfe. Die Satzung sei begründet gewesen. „Alles andere hätte man beim Sandpisten-Volksbegehren diskutieren müssen – das ja auch nicht so funktioniert hat.“ Gleichheit greife hier nicht, weil es keine gleichen Voraussetzungen gebe, zudem verwies er auf die dadurch entstehenden Kosten. Die Bürgerinitiative hatte sich dagegen gewehrt, dass sich durch eine dreijährige Bauverzögerung die Kosten verdoppeln sollten.

Andere Stadtverordnete konnten zwar die Motivation für den Antrag verstehen, fanden aber, dass mit einem neuen Beschluss kein Unrecht aus der Welt geschaffen werden könne, da es dann immer noch Menschen geben würde, die bereits für ihre Erschließung bezahlt hätten. Mit ihrem Beitrag hätten sie also zur Wertsteigerung der Grundstücke anderer beigetragen, die nun vielleicht nicht zahlen müssten.

Aus der Fraktion Grüne/Linke kam zudem der Vorwurf, es sei lediglich ein „Poesieantrag“, dem jegliche Zahlen wie Kostenauswirkungen fehlen, sodass man nicht dafür stimmen könnte. „Aber dass man die Türe für drei Straßen aufmacht und dann wieder zur alten Satzung zurückgeht, ist anrüchig. Es geht schon der Begriff ,Freundebeschluss’ herum, das ist schräg, wirklich schräg“, so Krumeich. Das müssen den Leuten der zehn Kilometer erklärt werden. Er mahnte an: „So etwas darf nie, nie mehr vorkommen, dass man nachgibt, weil jemand ein starkes Auftreten hat.“ Er zeigte sich fassungslos, dass ausgerechnet die CDU hier für Gerechtigkeit eintreten müsse.

„Wenn mein Antrag nicht durchgeht, sagt das auch etwas aus – über diejenigen, die dagegen stimmen“, appellierte Krumeich an die Ausschussmitglieder, seinen Antrag zu unterstützen. Zumindest am Montag fand er aber keine Fürsprecher, das Votum war eindeutig: Nur er selbst empfahl den Antrag, alle anderen sagten Nein.

