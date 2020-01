Sozialwohnungen lassen sich nicht erzwingen

Teltow

Mindestens die Hälfte aller neuen Wohnungen in Teltow sollen Sozialwohnungen sein, forderten die Grünen/Linken in einem Antrag für alle zukünftigen Bauvorhaben im Bereich Geschosswohnungsbau ab fünf Einheiten. Sichergestellt solle dies über städtebauliche Verträge werden, so die Fraktion. Doch der Wunsch stieß in der laufenden Ausschussrunde auf keine Gegenliebe – selbst als die Quote von den Antragstellern auf 30 Prozent gesenkt wurde, gab es noch eine Ablehnung des Antrags im Hauptausschuss.

Bauvorhaben muss förderfähig sein

Natürlich wolle man mehr für den sozialen Wohnungsbau tun, wurde von den anderen Fraktionen betont. Bei einer so starken Förderung fürchte man aber, dass die Investoren sich das Geld an einer anderen Stelle holen und die soziale Schere noch größer würde. Der Mittelstand würde immer mehr verdrängt, Menschen, die im Einzelhandel oder als Erzieherin arbeiten, würden dann erst recht keine Wohnung mehr bekommen.

Doch die Stadt kann nicht einfach alle Bauherren zu sozialem Wohnungsbau zwingen, das funktioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen. Sofern Sozialwohnungen nämlich nicht freiwillig in ein Projekt eingeplant werden, kann die Stadt eine bestimmte Anzahl oder einen gewünschten Prozentsatz davon nur verlangen, wenn dies in einem städtebaulichen Vertrag festgesetzt wird. Dieser wiederum sei aber nur möglich, wenn auch ein Bebauungsplanverfahren stattfindet, erklärt Jürgen Stich, Teltows Sprecher. So ist etwa für Bauvorhaben im Innenbereich kein solches notwendig – die Stadt hat daher keine Möglichkeit, auf einen entsprechenden Vertrag zu bestehen. „Dazu kommt, dass es sich um ein Baugebiet handeln muss, das im Sinne des sozialen Wohnungsbaus förderungsfähig ist“, so Stich weiter.

Die Stadt Teltow kann nicht einfach alle Bauherren zu sozialem Wohnungsbau zwingen, das funktioniert nur unter bestimmten Voraussetzungen (Symbolbild). Quelle: Daniel Reinhardt/DPA

Solche Wohnvorranggebiete wurden von den Stadtverordneten in der „Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie (WUS)“ festgelegt – eine Förderkulisse, die es nun gemeinsam mit der „Ermittlung des sozialen Wohnraumbedarfs der Stadt Teltow“ ermöglicht, den Bau von neuem sozialen Wohnraum zu steuern. Denn nur innerhalb dieser Vorranggebiete erhalten die Bauherren auch finanzielle Unterstützung. In Teltow wurden vom Landesamt für Bauen und Verkehr ( LBV) die Gebiete „ Teltow West“ südlich der Potsdamer Straße, „Zentrum“ von der Altstadt bis zum S-Bahnhof, „Neue Wohnstadt“ und „ Speicherstadt“ bewilligt, abgelehnt wurde die Förderung von sozialem Wohnbau im Bereich „Nördlich von Ruhlsdorf“.

Ein Schuss, der nach hinten losgeht

„Es gibt den Grundsatz der Angemessenheit“, betont Beate Rietz ( SPD), erste Beigeordnete der Stadt Teltow. „Der Investor muss auch etwas verdienen dürfen.“ Sollte Teltow tatsächlich verlangen, dass 50 Prozent der neu gebauten Wohnungen als Sozialwohnungen angeboten würden, befürchtet sie, dass das den absoluten Stillstand bedeuten würde. „Das wäre ein Schuss, der nach hinten losgehen würde.“ Anna Emmendörffer ( Bündnis 90/Grüne) kontert: „Wir sind nicht dafür zuständig, Investoren ein möglichst gutes Pflaster zu bereiten.“ Da nicht mehr viel Platz zum Bebauen sei, müsse sichergestellt sein, dass auf den wenigen verfügbaren Flächen Wohnraum entstehe, der für möglichst viele Menschen bezahlbar sei, so Iris Bonowsky ( Die Linke).

1800 Haushalte bräuchten sozialen Wohnungsbau Der soziale Wohnraumbedarf in Teltow wurde von Experten jüngst auf 1800 Haushalte aus den unterschiedlichsten sozialen Bereichen beziffert. Das wären beim derzeitigen Bevölkerungsstand ungefähr 15 Prozent der Teltower Haushalte. Als preisgünstiger Wohnraum wird für Teltow als grobe Grenze eine Nettokaltmiete unter sechs Euro pro Quadratmeter gezogen. Für den sozialen Wohnungsbau wurden bis 2019 jährlich 100 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Vom Bund ist in den nächsten Jahren noch eine Aufstockung zu erwarten.

Rietz betont, die Stadt habe seit Jahren die notwendigen Voraussetzungen für sozialen Wohnungsbau geschaffen und schon in den nächsten Monaten greife die Wohnungspolitische Umsetzungsstrategie beim B-Planverfahren 11b, dem Bauvorhaben des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin-Teltow-Lehnin, auf dessen Gelände auf rund einem Hektar Geschosswohnungsbau erfolgen wird. „Dafür wird bereits der städtebauliche Vertrag vorbereitet, der einen erheblichen Anteil an Sozialwohnungsbau an dieser Stelle festschreiben wird.“

Zu wenige Wohnungen mit Sozialbindung

Zudem habe etwa die Wohnungsbaugesellschaft Teltow (WGT) freiwillig die Mietpreis- und Belegungsbindungen verlängert, die demnächst ausgelaufen wären. Für das aktuelle Bauprojekt der Teltower Wohnungsbaugenossenschaft (TWG) am Ruhlsdorfer Platz wären außerdem Sozialwohnungen vorgesehen. Doch der Fraktion Grüne/Linke ist das zu wenig. Sie kritisiert, dass sich unter den in den vergangenen fünf Jahren 1040 in der Stadt errichteten Wohnungseinheiten nur 15 mit Sozialbindung befanden. Das sei eindeutig zu wenig.

Von Konstanze Kobel-Höller