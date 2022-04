Teltow

Das Teltower Stadtfest findet aller Voraussicht nach in diesem Jahr statt. Der Termin: Sonnabend, 1. Oktober, bis zum Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober. Dies hat Stadtsprecher Jürgen Stich der MAZ auf Anfrage bestätigt.

„Wir planen so, als ob das Fest stattfindet“, erläutert Stich weiter. Während in den Jahren 2019 und 2020 bereits im Frühjahr klar war, dass die Großveranstaltung coronabedingt abgesagt werden muss, sei die Lage in diesem Jahr anders. „Aktuell gibt es gar keine Beschränkungen“, sagt Stich. Aus diesem Grund werde zielstrebig auf den geplanten Termin hingearbeitet.

Festplanerin ist wie in den vergangenen Jahren Stefanie Liske, früher Herfurth, Chefin der Potsdamer Werbe- und Eventagentur Brando. Die Stadt Teltow hat einen Rahmenvertrag mit der Agenturchefin abgeschlossen. Folgendes ist laut Internetseite der Agentur geplant: zwei Bühnen mit ganztägiger Livemusik, Kleinkunst, Sport- und Tanzparty, Programm für die ganze Familie, kulinarische Meile mit Streetfood-Angeboten, Kunsthandwerker sowie Aussteller mit Geschenkideen, Familiengarten, Festwiese mit Fahrgeschäften sowie Stände mit Akteuren der Region auf dem traditionellen Markt der Möglichkeiten.

Von Elke Kögler