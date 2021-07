Teltow

Ein Wohnmobil Citroen Pössl des Baujahres 2020 wurde am Samstagmorgen in der Ruhlsdorfer Straße in Teltow gestohlen.

Die 37 Jahre alte Besitzerin hatte nach Rückkehr von der Gassirunde bemerkt, dass das Fahrzeug, das auf einem Mieterparkplatz stand, in der Zwischenzeit entwendet worden war.

An Bord des Campingbusses waren unter anderem auch Wassersportgeräte und Zubehör.

