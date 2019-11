Teltow

Eigentlich hatten Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) als Schirmherr und die Gesellschaft für Europa- und Kommunalpolitik (Geko) zum Auftakt ihrer neuen Dialogreihe „Globalokal“ in Teltow bewusst das aktuelle Thema Klimaschutz gewählt, um möglichst viele Teltower am Mittwochabend zur Diskussion in den Stu...