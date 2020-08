Teltow

Endlich wieder auftreten darf der zu Beginn der Corona-Pandemie in Teltow gestrandete Circus Rogall. Start der nun verkürzten Tour ist: Teltow.

Mit der ersten Aufführung am Freitag um 17 Uhr möchten Zirkusleiter Ramon Rogall und seine Artisten den Bewohnern der Region Danke für die Unterstützung in den vergangenen Monaten sagen. „Futter – also Heu, Gemüse, Brot – kam genug und regelmäßig“, ist Rogall froh. „Alle sind gut versorgt, gesund und munter. Nirgends stehe ich so gut wie in Teltow.“ So war etwa auch der Standplatz neben dem Betonwerk Klösters kostenlos, fünf Pferde fanden sogar im Garten des Geschäftsführers des Unternehmers Unterschlupf. Bei ihm möchte sich Rogall noch extra bedanken, denn „das ist alles heutzutage nicht selbstverständlich.“

Anzeige

Start in eine kurze Saison

Nun müsse noch etwas Geld in die Kasse gespielt werden. In einer normalen Saison tritt der Zirkus in rund 30 Städten auf, dieses Jahr werden es wohl nur vier sein. Nach Teltow steht Rangsdorf auf dem Plan, ob er auch einen Halt in Potsdam macht, weiß er noch nicht. Danach ist dann schon der Weihnachtszirkus in Berlin-Lankwitz angesetzt.

Weitere MAZ+ Artikel

Und auch wenn es jetzt auf jeden Cent ankommt – auf eines legt der Zirkuschef wert: Mit den Spendensammlungen, die es derzeit „für einen Zirkus“ in der Region gibt, haben er und seine Artisten nichts zu tun. „Das sind Trittbrettfahrer“, ärgert er sich. „Ein Kasperletheater in der Nähe, das sich Zirkus nennt, obwohl es nichts damit zu tun hat.“

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Derzeit sind die Artisten und Tiere fleißig am Trainieren. „Den ganzen Tag“, schildert Rogall, „Lichteinstellungen, Proben, wenn der eine nicht mehr kann, rückt sofort der nächste nach. Und auch die Geschirre für die Tiere werden geputzt.“ Heute bekommt die Stamm-Mannschaft auch wieder Verstärkung aus Prag, vier Artisten sollen ankommen, die „Stangenbalance auf der Stirn“ zeigen. Außerdem gibt es Nummern am Ringtrapez, Tuch-Artistik, das Todesrad, eine Feuershow, Hula-Hoop-Artistik und eine Kaskadeur-Nummer des Nachwuches und Chef Ramon Rogall ist Clown Charlie. „Ich muss ja wieder in meine Rolle zurück.“ Zottelige Hochlandrinder, Friesen, Haflinger, Araber und natürlich der Dino gehören zu den Tieren, die in der Manege vertreten sein werden.

Die erste Aufführung wird als Dankeschön für die Region kostenlos sein. 400 Menschen dürfen in das 800-Personen-Zelt, Einlass ist ab 16.30 Uhr. „Wenn voll ist, wird zugemacht.“ Danach gibt es täglich außer montags die Chance, den Zirkus um 17 Uhr zu besuchen, nur sonntags beginnt die Show schon um 15 Uhr. Die letzte Aufführung ist am 13. September um 11 Uhr angesetzt. „Dienstag ist 5-und-10-Euro-Tag“, so der Zirkuschef, „ich denke, das kann sich jeder leisten.“ Zu finden ist der Circus Rogall seit gestern übrigens am Kreisverkehr Lichterfelder Allee – Schönower Straße – Osdorfer Straße.

Lesen Sie hier mehr:

Artisten bangen um ihre Existenz

Circus Rogall macht Kinder aus Region Teltow zu Stars in der Manege

Futter und Hufschmied für in Teltow gestrandeten Zirkus gesucht

Von Konstanze Kobel-Höller