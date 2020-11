Teltow

Das alte Gebäude der Integrationskita „ Käferland“ in Teltow ist jetzt abgerissen worden. Das Haus war mit dem gesundheitsgefährdenden Schadstoff Naphtalin hochbelastet, so dass das Kita-Team mit den 64 Kindern vorerst in den Hort der Anne-Frank-Grundschule umziehen musste. Für 3,6 Millionen Euro will die Stadt Teltow auf dem selben Grundstück einen Neubau errichten lassen.

Neue Kita soll 90 Plätze haben

Nach einem europaweiten Wettbewerb sind fünf Planungsbüros in die engere Auswahl gekommen, die einen Entwurf für den Neubau erarbeiten sollen. Zwei Büros sollen einen Vorschlag über die künftige Gestaltung der Außenanlagen unterbreiten. Der Auftrag für die Gebäudeplanung könnte noch im Dezember vergeben werden, sagt Christina Ide vom Kita-Eigenbetrieb Teltow. Die anderen Aufträge an die Baufirmen sollen eventuell im Januar des nächsten Jahres folgen. Bei einem reibungslosen Genehmigungsverfahren könnten die Bauleute Ende des nächsten Jahres mit der neuen Kita beginnen, die dann 90 Kindern einen Platz bieten soll. Mit der Eröffnung des neuen Hauses rechnet Ide zum Kitajahr 2023/2024.

Silbermedaille für Teltow

Der grüne Schmetterling bleibt das Erkennungszeichen der Kita und wird jetzt winterfest verpackt. Die Figur war von Schülern der Jugendkunstschule Teltow als Maskottchen für Teilnahme der Stadt am Bundeswettbewerb „ Entente Florale 2011 – Unsere Stadt blüht auf“ angefertigt worden. Die rund 130 Kilogramm schwere Figur hatte der Stadt Teltow seinerzeit zu einer Silbermdaille verholfen.

Von Heinz Helwig