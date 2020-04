Teltow bekommt ab Montag eigene Abstrichstelle

Teltow

Die Stadt Teltow eröffnet an diesem Montag eine eigene Abstrichstelle für Coronatests, wie die Stadt am Sonntag mitteilte. Das sogenannte „Zentrum für Atemwegserkrankungen“ befindet sich in der Breiten Straße 6 direkt am Ruhlsdorfer Platz am Rand der Altstadt. Es handelt sich um keine klassische Abstrichstelle, zu der Bürger spontan gehen können.

Ärztliche Überweisung für Corona-Test im Zentrum nötig

„Die Patienten werden von den niedergelassenen Hausarztpraxen in das Zentrum überwiesen. Ein Besuch der Atemwegspraxis ist ohne Überweisung nicht möglich“, heißt es in der Mitteilung. Daher wurden auch keine konkreten Öffnungszeiten benannt.

Die Stadt Teltow hat die Räume von der kommunalen Wohnungsgesellschaft WGT angemietet hat. Der Landkreis sorgt für die erforderliche Schutzausrüstung.

Die Verantwortung zur Einrichtung des Teltower Zentrums liegt allerdings ähnlich wie bei den bestehenden Einrichtungen im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Bad Belzig, Treuenbrietzen, Kloster Lehnin, Werder, Kleinmachnow und Michendorf bei der Kassenärztlichen Vereinigung.

Größte Schwierigkeit bleibt es, genügend Schutzausrüstung zu beschaffen

Die Schwierigkeit bei der Einrichtung solcher Teststellen bestehe weiterhin „hauptsächlich darin, dass die erforderliche Schutzausrüstung oft nicht oder nicht mehr zur Verfügung steht“, so der Landkreis. Das Teltower Zentrum für Atemwegserkrankungen biete nun diese Schutzausrüstung, die es Ärzten erlaubt, erkrankte Patienten zu versorgen und gegebenenfalls zu testen.

Der Kreis rechnet mit einer Dauer von zwei bis vier Tagen, bis ein Ergebnis in Teltow vorliegt. Die Auswertung der Tests werde vor Ort vorgenommen. Bei einem positiven Ergebnis werde umgehend das Gesundheitsamt informiert.

Von Peter Degener