Zum Schulstart beschenkt die Stadtverwaltung Teltow in diesem Jahr 180 Schulanfänger in den drei Grundschulen mit einer kleinen Schultüte im Rübchendesign. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) wird am Montagmorgen 76 Mädchen und Jungen in der Anne-Frank-Grundschule überraschen.