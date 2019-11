Teltow

Über die Zukunft der Städtepartnerschaft Teltows zum Stadtkreis Rudong der chinesischen Stadt Nantong nahe Shanghai am gelben Meer will der Partnerschaftsverein „ Teltow ohne Grenzen“ am 13. November im Teltower Bürgerhaus in der Ritterstraße 10 ab 19 Uhr mit Einwohnern der Stadt diskutieren. In der Veranstaltung soll unter anderem erörtert werden, welche Probleme es noch gibt und wie eine Partnerschaft über eine Distanz von 8337 Kilometern Luftlinie durch konkrete Ziele und Pläne mit Leben erfüllt werden kann. Der Diskussion wird sich auch Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) stellen.

Verein fördert internationale Beziehungen

Rudong hat rund eine Million Einwohner. Eine Delegation aus Teltow war am 11. Februar des vergangenen Jahres in die chinesische Partnerstadt gereist, um dort die Beziehungen offiziell vertraglich zu besiegeln. Bei einem Festakt am 18. September 2018 im Stubenrauchsaal des Neuen Rathauses in Teltow hatten der Bürgermeister von Rudong und sein Teltower Amtskollege Schmidt dann eine zweite Partnerschaftsurkunde unterzeichnet. Mehr als ein Jahr später will der Partnerschaftsverein den Teltowern anbieten, mehr über Rudong zu erfahren.

Der Verein Teltow ohne Grenzen fördert die nationalen und internationalen Beziehungen der Stadt Teltow. Sie pflegt außerdem Partnerschaften mit Gonfreville l’Orcher in Frankreich, Ahlen in Nordrhein-Westfalen und Sagan in Polen.

Von MAZonline