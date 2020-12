Teltow

Der Ersatzneubau für die abgerissene Kita „ Käferland“, der neue Sportplatz in Ruhlsdorf und eine neue Fahrzeughalle für die Städtische Feuerwehr gehören zu den teuersten Projekten, die die Stadt Teltow im nächsten Jahr verwirklichen will. Hinzu kommen weitere Vorhaben, für deren Vorbereitung Geld benötigt wird, um sie in den nächsten Jahren umsetzen zu können. Diese Vorbereitungen können beispielsweise Ausschreibungen, Architektenwettbewerbe oder andere Grundvoraussetzungen sein. In ihrer ersten Videokonferenz am Mittwoch stimmten 28 Stadtverordnete dem Haushaltsentwurf für 2021 zu, den Stadtkämmerer Rico Kasten dem Kommunalparlament vorlegte. Nur ein Abgeordneter lehnt den Haushalt ab.

Schnell noch 8000 Euro freigegeben

Mehr als 62 Millionen Euro aus dem Finanzhaushalt kann die Stadt nach den Berechnungen ihrer Kämmerei im kommenden Jahr ausgeben. Rund 7,7 Millionen Euro davon können für Neuinvestitionen eingesetzt werden. Mit etwa 11,8 Millionen Euro sollen die Vorhaben der kommenden Jahre gestartet werden. Buchstäblich in letzter Minute hatte die Kämmerei noch einen Betrag von rund 8000 Euro in das Gesamtwerk eingearbeitet. Die Summe war vom Ortsbeirat Ruhlsdorf beantragt worden, um den alten Gutsfriedhof und den Eiskeller im Dorf sanieren lassen zu können. Der Gutsfriedhof soll vermessen und für den Eiskeller ein Gutachten erarbeitet werden. Beides will der Ortsbeirat touristisch erschließen lassen. Ein Wermutstropfen: Im Ergebnishaushalt, der Erträge und Aufwendungen ausweist, steht ein Minus von 7,4 Millionen Euro.

In der ersten virtuellen Bürgerfragestunde der Stadtverordnetenversammlung Teltow wandte sich dieser Einwohner am I-Pad mit seinem Problem an die Stadtverordneten. Quelle: Stadt Teltow/Dirk Pagels

Finanzchef Kasten führt diesen Fehlbetrag auf höhere Aufwendungen und gesunkene Schlüsselzuweisungen des Landes zurück. „Im vergangenen Jahr hatten wir im Ergebnishaushalt einen Überschuss von etwa zehn Millionen Euro. Dafür erhielten wir in diesem Jahr vom Land weniger Geld“, sagt er. Das werde sich aber für die Haushalte in den nächsten Jahren wieder ausgleichen, ist Kasten überzeugt. Aufgrund des anhaltenden Wachstums der Stadt hat Teltow aus dem Corona-Hilfspaket zwar die Pro-Kopf-Pauschale, aber sonst keine weiteren Zuwendungen wie andere Kommunen erhalten.

Neue Halle für die Feuerwehr

Für den Neubau der Kita „ Käferland“, dessen Vorgänger wegen einer Schadstoffbelastung abgerissen werden musste, haben Teltows Stadtverordnete rund 2,5 Millionen Euro bewilligt. Für den Bau des neuen Sportplatzes in Ruhlsdorf, der neben dem alten Spielfeld entstehen soll, gaben die Parlamentarier in diesem Jahr 120 000 Euro frei. Für 2022 will Kämmerer Kasten die Abgeordneten im nächsten Jahr um weitere zwei Millionen Euro bitten. Insgesamt soll der neue Sportplatz etwa 2,8 Millionen Euro kosten.

17 Millionen Euro für die Kreisumlage Für die Kreisumlage muss Teltow im nächsten Jahr 17 673 200 Euro bezahlen. Dies ist der größte Posten bei den Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsplan für 2021. Auch der Umbau der Bushaltestellen in der Stadt zu barrierefreien Haltepunkten steht auf der Agenda von Teltow für das nächste Jahr. Dafür will die Stadt etwa 303 900 Euro ausgeben. Den Kita-Eigenbetrieb „MenschensKinder Teltow“ unterstützt die Stadt mit fast 2,5 Millionen Euro. Den aktuellen Haushaltsplan der Stadt Teltow kann jeder auf der Internetseite der Stadt in interaktiver Form einsehen und sich ein Bild von der Finanzlage Teltows machen.

Für die Planung einer neuen Fahrzeughalle für die Städtische Feuerwehr sind im Haushalt des nächsten Jahres 274 000 Euro eingestellt. Noch nutzen die Kameraden veraltete Hallen der ehemaligen Kampfgruppen der DDR. In den darauffolgenden zwei Jahren will die Stadt jeweils 4,5 Millionen Euro für die geplante neue Feuerwache bereitstellen. Im Projekt „DigitalPakt Schule“ stellt die Stadt ihren Schulen rund 599 000 Euro für den Kauf von iPads und die Einrichtung der notwendigen Infrastruktur zur Verfügung.

Beschlossen und nicht umgesetzt

Einige Stadtverordnete kritisierten in der Haushaltsdebatte den jahrelangen Investitionsstau und die fehlende Umsetzung der Investitionen. Stadtkämmerer Rico Kasten und Vizebürgermeisterin Beate Rietz ( SPD) führten dafür verschiedene Gründe an. So stünden in manchen Fällen die Grundstücke nicht zur Verfügung, weil es Probleme mit Eigentümern gäbe. Auch schleppende Bearbeitungsverfahren oder Dienstleistungen externer Partner würden so manches Projekt erheblich verzögern.

Dass 15 Jahre nach der Planung für den wohl wichtigsten Abschnitt des Kanalauen-Radweges zwischen dem heutigen Hafen und der Knesebeckbrücke noch immer kein Geld im Haushalt zur Umsetzung bereitstehe, empört den fraktionslosen Stadtverordneten Eberhard Adenstedt. Doch solange es für diesen Abschnitt keinen Bebauungsplan gebe, werde die Stadt auch kein Geld dafür einplanen, antwortete ihm Rietz.

Von Heinz Helwig