Teltow

Eineinhalb Meter Abstand müssen Autofahrer zu einem Radler halten, wenn sie vorbeifahren. Auf diese Regel möchte der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Brandenburg ( ADFC) mit Nachdruck hinweisen – und hat dafür die Stadt Teltow als Usnterstützer gewonnen. Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) versah schon mal die ersten Kommunalfahrzeuge mit entsprechenden Info-Aufklebern. Deutschlandweit sind schon mehr als 5000 Fahrzeuge mit solchen Stickern ausgestattet.

Doch ausgerechnet Teltow hat Probleme: Schon beim Abfahren des Radweges vom Kreisverkehr an der Warthestraße auf die Oderstraße müssen Radler zunächst einmal Vorfahrt gewähren. Eine Situation, die wiederholt vom ADFC kritisiert wurde. Anschließend wird durch die Markierung des Radstreifens die verbliebene Fahrbahn so schmal, dass ein Pkw gerade noch Platz hat. Ans Abstand halten ist zumindest im zweispurigen Bereich nicht zu denken, ohne in den Gegenverkehr zu geraten. „Wir sind nicht ganz zufrieden mit der Oderstraße“, sagt auch ADFC-Ortssprecher Markus Jurziczek. Er sei zwar froh, dass durch das Abschaffen des Zweirichtungsradweges auf der anderen Straßenseite die Unfallzahlen deutlich gesunken seien. An den Parkplatzauffahrten habe dieser laut Unfallstatistik einen Spitzenplatz eingenommen. Doch die Kfz-Spur neben dem neuem Radweg, der deutlich mehr Sicherheit bietet, sei nicht ausreichend breit. Daher handle es sich auch um einen mit einer gestrichelten Linie gekennzeichneten Schutzstreifen, der von Autos auch überfahren werden darf. „Wir würden uns hier gerne mehr Rücksicht von den Kraftfahrern wünschen. Auch eine Anordnung von Tempo 30 könnte das Sicherheitsgefühl steigern“, so Jurziczek. Letzteres würde die Stadt aber nicht gern hören, denn die Oderstraße gehört zum Spangensystem. Langfristig könnten entweder nur im dreispurigen Bereich die mittlere Fahrbahn aufgegeben und die Verkehrsinseln umgebaut werden. Oder es werde ein Grundstücksstreifen dazugekauft und ein Rad- und Gehweg angelegt, sagt Jurziczek.

Letzteres ist tatsächlich Strategie der Stadt: „Baulich soll durch Grunderwerb eine Verbreiterung des dortigen Gehweges erfolgen, welcher dann im Anschluss verkehrsrechtlich eventuell für den Radverkehr freigegeben werden könnte“, heißt es aus dem Rathaus, das bereits Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern führt.

Jurziczek hat bereits schon Zweifel daran, dass der geplante neue Weg den Vorgaben für den Radverkehr entspricht. Es gäbe also nur eine gemeinsame Verkehrsfläche, Radfahrer hätten die Wahl, ob sie auf dem Geh-Radweg oder auf der Fahrbahn fahren wollen – wie es ja unter anderem auch schon auf dem Zehlendorfer Damm in Kleinmachnow der Fall ist. Andere Maßnahmen schließt die Stadt aus Gründen der Verkehrssicherheit aus, darunter etwa Änderungen von Markierungen und den Wegfall des mittleren Fahrstreifens.

In der Zwischenzeit empfiehlt Jurziczek den Radlern, wenigstens an den Verkehrsinseln den linken Arm auszustrecken und damit anzuzeigen, dass hier nicht überholt werden kann. Die Situation entspreche dem Reißverschlusssystem, erklärt er, denn hier würden Rad- und Kfz-Spur zusammengeführt.

Von Konstanze Kobel-Höller