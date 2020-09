Teltow möchte Bürger jährlich über 100 000 Euro entscheiden lassen

Teltow

100.000 Euro möchte die Stadt Teltow jährlich zur Verfügung stellen, um Vorschläge von Bürgern umzusetzen – das soll in der heutigen Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden. Damit wäre die Stadt Vorreiter in der Region.

„Der erste Bürgerhaushalt 2016 war eine Art Auftakt“, sagt Jürgen Stich, Teltows Sprecher. „Danach ist lange nichts passiert. Auch die Schwimmhalle, die auf Platz eins gewählt wurde, ist noch nicht gebaut.“ Von den Stadtverordneten wurde daher der Wunsch aufgebracht, den Bürgerhaushalt neu aufleben zu lassen – aber in abgewandelter Form: Jährlich sollen 100.000 Euro im Haushalt bereitgestellt werden, um Ideen von Teltowern ab 17 Jahren umzusetzen.

Realistische Projekte, die bis 15.000 Euro kosten dürfen

„Wir wollen aber realistische Projekte aufnehmen, damit die Leute auch ein Erfolgserlebnis haben“, so Stich, „es geht nicht um Visionen, sondern um Vorhaben, die wirklich umsetzbar sind. Daher gibt es eine Grenze pro Projekt von 15.000 Euro.“ Bei dem Konzept hat man sich an anderen Städten orientiert, etwa an Hohen Neuendorf (Landkreis Oberhavel), das Teltow in Größe, Struktur und finanziellen Möglichkeiten laut Stich stark ähnelt. Dort wurden etwa in diesem Jahr wurden 215 Vorschläge von 146 Einreichern abgegeben.

Auch Michendorf führt das Modell gerade ein und in Nuthetal wählen die Einwohner jährlich mit „Nuthetalern“ ihre Lieblingsprojekte aus. In Beelitz läuft derzeit die erste Runde eines jährlichen Bürgerhaushaltes, Geld soll dann ab 2021 ausgegeben werden. Dort stehen 90.000 Euro zur Verfügung, die Ortsteile können dabei anteilmäßig über das Geld verfügen. Da Teltow mit Ruhlsdorf nur einen Ortsteil zählt, entfällt dieser Aspekt in der Rübchenstadt, so Stich.

Hoffen auf mehr Beteiligung

In den Fraktionen steht man dem Vorhaben generell positiv gegenüber. Anna Sophie Emmendörffer (Grüne/Linke) hofft, dass so möglichst viele Teltower „die Möglichkeit bekommen, ihre Stadt mitzugestalten, und merken, dass wir ihre Ideen und Wünsche ernst nehmen“. Besonders junge Menschen sollten auf die Möglichkeit der Mitwirkung hingewiesen werden.

Ihr Fraktionskollege Simon Behling vermutet, dass der Verkehr, speziell das Straßen- und Fahrradwegenetz im Stadtgebiet, eine große Rolle bei den Vorschlägen spielen wird, da es dazu schon beim ersten Anlauf mehrere Ideen in die Top 10 geschafft hätten. „Vieles davon wurde bis heute nicht vollumfänglich umgesetzt“, sagt er. Die Fraktion sieht noch Gesprächsbedarf: Sie möchte den Gesamtbetrag auf 150.000 Euro und den Einzelbetrag auf 25.000 Euro erhöhen.

Das Geld macht auch Christine Hochmuth ( SPD) Sorgen: „Es liegt in der Natur der Sache, dass es mehr Wünsche geben wird als für 100.000 Euro. Wir werden sehen, wie wir dann damit umgehen.“ Ronny Bereczki ( CDU) hofft unterdessen auf eine höhere Beteiligung als beim ersten Bürgerhaushalt, bei dem weniger als zehn Prozent der Teltower mitgemacht haben.

Erster Bürgerhaushalt : Wenig realisiert

Jeder Ort in der Region hat bereits Erfahrungen mit dem Thema Bürgerhaushalt. In Teltow wurden dafür Anfang 2014 insgesamt 577 Vorschläge abgegeben, die meisten dabei aus dem Bereich „Straßen, Wege, Plätze und Beleuchtung“ (44,6 Prozent). 1231 Teltower aus allen Altersklassen stimmten dann im Sommer desselben Jahres über 121 Vorschläge ab und entschieden sich dafür, den Wunsch nach einer ganzjährig geöffnete Schwimmhalle auf Platz eins zu setzen. Derzeit ist die Region dabei, ein Konzept für die Realisierung dieses Wunsches zu erarbeiten. Ein Radweg von Ruhlsdorf nach Teltow, der in Planung ist, sowie mehr Parkplätze im Bereich des S-Bahnhofes folgten auf dem Siegerpodest.

Auf dem Parkplatz am S-Bahnhof in Teltow ist es meistens voll. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

In Stahnsdorf landeten 2015 ein besserer Lärmschutz an der L 40, die verkehrliche Entlastung des Stahnsdorfer Hofs und der mittlerweile eröffnete Radweg Sputendorf-Ludwigsfelde (Struveshof) ganz vorn. Zuletzt habe es dort vereinzelt Stimmen aus der Politik gegeben, einen erneuten Bürgerhaushalt in Erwägung zu ziehen, so Sprecher Stephan Reitzig: „Die Verwaltung wird sich einer Diskussion jedenfalls nicht verschließen.“

2017 ließ dann Kleinmachnow seine Bürger Projekte für den Haushalt 2018 wählen, wobei auf Platz eins die Nutzung der Grünfläche neben dem Rathaus als Fußballplatz und Begegnungsparcours landete. Es folgten der Wunsch nach besseren Busverbindungen sowie nach dem S- und RE-Anschluss. MAn sein noch beim Abarbeiten der Wünsche – und der Erfahrungen, so Sprecherin Martina Bellack. Bisher sei ein weiterer Bürgerhaushalt noch nicht im Gespräch.

Von Konstanze Kobel-Höller