Teltow prüft die Errichtung von mindestens 20 Ladelaternen in Wohngebieten

Teltow

Ob und wo Ladelaternen in Teltow eingerichtet werden können, soll die Stadtverwaltung bis April untersuchen. Gewünscht sind dabei mindestens 20 Stationen, die bevorzugt in Wohngebieten errichtet werden sollen. Das beschloss die Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend.

Mit dem Antrag der CDU soll die örtliche Ladeinfrastruktur weiter verbessert werden. „Viele der in Teltow lebenden Autofahrerinnen und Autofahrer verfügen nicht über einen privaten Stellplatz, sondern sind auf öffentliche Stellplätze angewiesen. Für diese besteht daher keine Möglichkeit, ein Elektrofahrzeug vor der eigenen Haustür zu laden. Diese Gruppe kann zudem meist keine privaten Ladeboxen installieren, so dass die Anschaffung eines Elektrofahrzeuges weniger attraktiv ist“, argumentieren die Antragsteller.

Die Ladestation ist in einer Straßenlaterne integriert. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Umstieg auf ein Elektrofahrzeug könnte jedoch unterstützt werden, wenn im öffentlichen Raum Laternenladepunkte frei und für jeden zugänglich vorhanden wären – möglicherweise sogar direkt vor der eigenen Haustüre. Die durchschnittliche Ladezeit soll dabei drei bis fünf Stunden dauern, sodass über Nacht der regelmäßige Bedarf abgedeckt werden könnte. Nach Auskunft eines Anbieters wären zudem die Planung, Installation und Inbetriebnahme rasch möglich, da keine Tiefbauarbeiten nötig seien. Als Kosten werden rund 3000 Euro angegeben – 60.000 Euro sollen daher im Haushalt 2022 bereitgestellt werden, so der Antrag, Fördermittel sollen nach Möglichkeit in Anspruch genommen werden.

Eine frühere Version des Antrages hatte bereits einen bestimmten Anbieter im Beschlusstext, der mit der Umsetzung zu beauftragen wäre. Hier hätte aber zum Beispiel die Fraktion Grüne/Linke nicht mitgehen können, so Anna Emmendörffer (Bündnis 90/Grüne), die das Projekt vom Grundsatz her jedoch gut fand. Sie wollte jedoch, dass zunächst noch offene Fragen wie die erforderlichen Kapazitäten oder der Bedarf geklärt werden und dass der Klimaschutzmanager der Stadt eingebunden wird. Mit dem neuen Beschlusstext könne man aber mitgehen, so Emmendörffer.

Auch die SPD wollte der Sache direkt eine Chance geben: „Dem Antrag werden wir zustimmen. Es ist einen Versuch wert. Es gibt ja immer noch zu wenig Lademöglichkeiten“, so Christine Hochmuth. Etwas vorsichtiger zeigte sich dagegen Hans-Peter Goetz (Fraktion FDP/LTR): „Vom Grundsatz her kann man das ja machen“, sagte er. „Aber nicht mit städtischer Energie.“ Er glaube durchaus, dass Bedarf bestehe und man müsse prüfen, wo man das mache und was gehe. Sollte es im nächsten Jahr um die Umsetzung eines Konzeptes gehen, könne er aber nur dann mit Ja stimmen, wenn sich jemand finde, der das Vorhaben als privates Unternehmen trägt. Die Stadt dürfe aus seiner Sicht auf keinen Fall hunderttausende Euro vorstrecken.

Der Klimaschutzmanager Matthias Putzke betonte, dass er ohnehin im nächsten Jahr ein Ladesäulenkonzept erstellen würde, in dem Fragen wie „Welche, Wo und Wie viele“ beantwortet würden. Auch die Wasserstofftankstelle, die bereits mehrfach Thema in Teltow war werde er dabei berücksichtigen, und er könne dann auch die Ladelaternen einbinden.

Mit dem Antrag, dass bis April ein Konzept vorgelegt werden soll, konnten sich schließlich 25 der Stadtverordneten anfreunden, einer war dagegen, einer enthielt sich der Stimme.

Von Konstanze Kobel-Höller