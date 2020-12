Teltow

Ein sogenanntes Baulandmodell soll der Stadt Teltow künftig eine rechtliche Grundlage geben, mit städtebaulichen Verträgen auch private Investoren von Wohnungsbauvorhaben zu einem bestimmten Anteil an preiswerten Wohnungen zu verpflichten. Dabei soll der Höchstwert bei 30 Prozent der Gesamtanzahl der neuen Wohnungen liegen. Teltows Stadtverordnete sollen dem Regelwerk, das Möglichkeiten und Grenzen beider Vertragspartner konkret festlegt, in ihrer Videositzung heute Abend zustimmen. Bislang waren Zusagen von privaten Investoren zu geförderten Wohnungen oder Übernahmen infrastruktureller Aufgaben, wie Kita- oder Spielplatzneubau, reine Verhandlungssache zwischen der Stadt und den Bauherren.

Teltow muss handeln

Für solch ein Baulandmodell sieht die Fraktion Grüne/Linke einen dringenden Handlungsbedarf. „In Teltow wurde in den vergangenen Jahren versäumt, ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, sagen die Fraktionsvorsitzenden Anna Sophie Emmendörffer (Grüne) und Simon Behling (Linke). Gab es in Teltow am Jahresende 2017 von 12 094 Wohnungen noch 613 mit einer Mietpreisbindung, so waren es ein Jahr später nur noch etwa 500, während der Bedarf bei rund 1800 Sozialwohnungen liegt, rechnen die Fraktionschefs vor. „Einen stärkeren sozialen Wohnungsbau würden auch jene Bürger akzeptieren, die schon lange über die rasante Bebauung in der Stadt schimpfen“, ist Anna Sophie Emmendörffer überzeugt.

Anzeige

Endlich ein einheitlicher Maßstab

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Christine Hochmuth sieht in dem Leitfaden eine Chance, auch Familien mit mittlerem Einkommen, die keinen Wohnberechtigungsschein erhalten, sich aber die frei finanzierten Wohnungen nicht leisten können, zu einem erschwinglichen Wohnraum zu verhelfen. Rolf Kasdorf von den Freien Wählern BIT-BFB findet es gut, dass es einen einheitlichen Maßstab für die Beteiligung der Investoren an den Folgekosten neuer Wohnprojekte gibt, wenn infolge eines Zuzugs vielleicht neue Kita- oder Spielplätze gebraucht werden. Trotzdem muss jeder städtebauliche Vertrag für sich selbst neu verhandelt werden. Die Bauherren würden aber lieber solche Dienstleistungen selbst übernehmen, statt sich finanziell an den Kosten dafür zu beteiligen, sagt der Immobilienmakler aus Erfahrung. „Ich bin überzeugt, dass wir mit dem Baulandmodell bei den Investoren offene Türen einrennen.“

Der FDP /LTR geht das Modell zu weit

„Wir tragen die Absicht der Stadt und ihr Herangehen mit, nicht jedoch das Ausmaß des angestrebten preisgebundenen Wohnraumes“, erklärt FDP/LTR-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Goetz. Seiner Gruppe geht der Entwurf des Baulandmodells zu weit. Damit müsse der verbleibende, nicht preisgebundene Wohnraum unweigerlich teurer werden, um die Kosten auszugleichen, argumentiert Goetz. Seine Fraktion schließt Mietpreise in Höhe von mehr als 14 Euro für den Quadratmeter netto, kalt, nicht aus.

Fraktion will nach einem Jahr die Folgen prüfen

Die Fraktion FDP/Lebenswertes Teltow-Ruhlsdorf will in einem Jahr die Folgen des Baulandmodells prüfen, kündigt Goetz an. Auf der Tagesordnung steht heute auch die Auslegung der 2. Änderung des Bebauungsplanes für ein Gebiet westlich der Ruhlsdorfer Straße und südlich der Buschwiesen in Teltow. Er wird die ersten Ergebnisse für diese Prüfung liefern, meint Goetz.

Zum Baulandmodell für die Stadt Teltow will sich die Fraktion heute Abend der Stimme enthalten.

Von Heinz Helwig