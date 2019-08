Teltow

Nachdem die erneute Ausschreibung für das Teltower Hafengebäude im Juni ohne Ergebnis zu Ende gegangen ist, lädt die Stadt nun Investoren auch offensiv zu Gesprächen ein. „Wir sind jetzt in einer offenen Vergabe“, so Stadtsprecher Jürgen Stich. „Das heißt, wir können direkt auf Investoren zugehen und umgekehrt, und über die Realisierung verhandeln. Dann folgt ein Investorenauswahlverfahren.“ Dieses ist bereits auf der Homepage der Stadt ausgeschrieben und betrifft die „Errichtung und den Betrieb eines Hafengebäudes Stadthafen Teltow“.

Auf der Fläche, die rund 1020 Quadratmeter groß ist, sollen unter anderem das Hafenbüro, aber auch gastronomische Angebote und Funktionsbereiche wie Toiletten, Duschen und Waschgelegenheiten entstehen. Damit möchte die Stadt die Attraktivität des Hafens, aber auch des umliegenden Gebietes steigern.

Um Unternehmen die Entscheidung, sich an dem Verfahren zu beteiligen, zu erleichtern, bietet die Stadt die Möglichkeit zu individuellen Auftaktgesprächen am 20. August, heißt es darin. In diesen sollen die Zielsetzungen der Stadt und bereits vorliegende Planungen erläutert sowie Fragen der Interessenten beantwortet werden. Bis 12. August haben die Unternehmen Zeit, sich dazu oder als Interessenten für das Auswahlverfahren auch ohne Teilnahme an den Auftaktgesprächen anzumelden. Als Betreiber des Stadthafens hatte sich Anfang dieses Jahres in der zweiten Ausschreibungsrunde der Hafenpartner Thomas Klemm gefunden. Er betreibt auch einen Seehafen m Wannsee, der zu 90 Prozent von Dauerliegern genutzt wird, sowie seit 1. Januar den Stadthafen Templin. In Teltow möchte er ab September mit dem Bau der Winterlager beginnen – dem eigentlichen Grund, weshalb er sich für den Stadthafen eigentlich beworben hat. Klemm hat nach eigenen Aussagen einen Winterlagerplatz für rund 60 Boote seines Wannseehafens gesucht und musste dafür aber ein Gesamtkonzept vorlegen. Zu diesem gehören nun auch Partner wie ein Bootsbauer und ein Bootshändler, zwei Charterunternehmen, die von Teltow aus Fahrten unternehmen werden, sowie der Verleih von Kanus. Seit der Eröffnung wird der Hafen von Dauer- und Gastliegern genutzt.

Der Stadthafen Teltow wurde am 12. Mai dieses Jahres eröffnet. Es handelt sich dabei um den einzelnen Hafen auf Brandenburger Gebiet am Teltowkanal. Er hatte für Aufregung gesorgt, weil die Kosten von anfangs veranschlagten 4,5 Millionen auf schließlich voraussichtlich 15 Millionen Euro stiegen. Als Ursachen wurden unter anderem die Sanierung des Bodens wegen giftiger Rückstände, Probleme bei Auftragsvergaben und der Projektsteuerung angegeben. Ein Prüfauftrag über die Gründe der Mehrkosten des Berliner Sachverständigen Rainer Enßlin wurde 2018 präsentiert, es bleibt jedoch nicht-öffentlich. Derzeit fehlen neben dem Hafengebäude – als Ersatz dienen Container – unter anderem noch die Radbrücke und der Travellift zum Transport der Boote.

Von Konstanze Kobel-Höller