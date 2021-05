Teltow

Bereits zum dritten Mal nimmt Teltow an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teil. Im vergangenen Jahr haben 343 Radler für die Stadt insgesamt 61 430 Kilometer gesammelt – damit haben sie neun Tonnen Kohlendioxid eigespart.

Vom 12. Juni bis 2. Juli ist es in diesem Jahr soweit. An 21 aufeinanderfolgenden Tagen wird wieder geradelt. Anschließend werden die Kilometer ausgewertet und die Sieger in den Kategorien „Radelaktivstes Team“, „das Team mit den radelaktivsten Mitgliedern“, „der/die Teltower Stadtradler(in)“ und „das kreativste Fahrrad-Foto“ ermittelt. Anmelden können sich Teams und Einzelpersonen, die sich dann einem Team anschließen oder selbst ein Team gründen. Informationen gibt es unter: www.stadtradeln.de/teltow

Von MAZ Online