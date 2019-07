Teltow Sozialer Wohnungsbau - Neubau für Geringverdiener Einen Wohnblock mit 20 Wohnungen hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft Teltow (WGT) an die Mieter übergeben. Der Großteil sind Sozialwohnungen. Familie Beganovic aus Teltow zieht an diesem Samstag als erste ins Erdgeschoss des neuen Hauses ein.

Familie Beganovic mit ihren Söhnen Alvin (9 Jahre) und Anel (11 Jahre, 1. Reihe, v. r.) zieht an diesem Samstag in ihre neue Wohnung ein. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt und Infrastrukturstaatssekretärin Ines Jesse (beide SPD) sowie WGT-Geschäftsführer Klaus Ulrich (2. Reihe, v. l.) übergaben am Freitag die Schlüssel. Quelle: Heinz Helwig