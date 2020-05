Teltow vergibt jährlichen Ehrenamtspreis zur Würdigung und Motivation

Teltow

Ein Preis, mit dem jährlich ehrenamtliches Engagement besonders gewürdigt werden soll, soll in der Stadt Teltow etabliert werden. Das hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am Mittwochabend einstimmig mit einer Enthaltung beschlossen. Die Auszeichnung soll als Dank an alle Engagierten, aber auch als Ansporn verstanden werden, so der Einreicher, Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD). Damit alle Bürger einen besseren Überblick über die ehrenamtlichen Angebote bekommen, wurde außerdem einstimmig die Einrichtung einer Ehrenamtsbörse beschlossen.

Drei Kategorien

Der jährliche Ehrenamtspreis wird in drei Kategorien vergeben: „Nachwuchs“ für 16- bis 34-Jährige, „Lebensmitte“ für 35- bis 54-jährige und „Lebenswerk“. Vorgeschlagen werden können ehrenamtlich tätige Einzelpersonen und gemeinschaftlich tätige Gruppen, die durch ihr soziales, kulturelles oder sonstiges Engagement das Leben in der Stadt prägen und bereichern, den interkulturellen Austausch, die Toleranz und die Integration stärken, die Teilhabe, das Miteinander und eine gute Nachbarschaft fördern oder die hilfsbedürftigen Menschen und Familien zur Seite stehen.

Bis zum 31. August jedes Jahres müssen die Vorschläge bei der Stadt eingelangt sein. Die Auswahl wird vom Ausschuss für Schule, Kultur, Sport und Soziales getroffen. Die Ehrung selbst soll dann im Dezember des jeweiligen Jahres durch den Bürgermeister in einer Festveranstaltung erfolgen.

Ehrenamtsbörse

Um die vielfältigen Möglichkeiten aufzuzeigen, die das Ehrenamt in der Stadt Teltow bietet – sei es, um es zu nutzen, oder aber auch, um selbst mitzumachen – wird außerdem eine Ehrenamtsbörse eingerichtet. Ob diese digital als Plattform oder als herkömmliche Pinnwand angelegt wird, ist dabei noch nicht festgelegt. Vorerst wurde die Verwaltung damit beauftragt, eine geeignete Möglichkeit für die Umsetzung vorzuschlagen, wie am besten ein Überblick über Vereine, Initiativen und anderes Ehrenamt geboten werden kann. Die Erstellung soll dann in Zusammenarbeit mit den sozialen Trägern der Region erfolgen.

Von Konstanze Kobel-Höller