Teltow

Die Stadtverwaltung Teltow hat jetzt in ihrem Rathaus eine so genannte Upcycling-Box aufgestellt. In dem Behälter sollen Abfallmaterialien gesammelt werden, die sich zu neuen Produkten verarbeiten lassen. Teltower können bei ihren Besuchen im Rathaus Kerzenreste, alte Korken oder ausgediente Kugelschreiber in die jeweilige Öffnung der Box werfen. Die alten Stifte sowie die Kerzenreste werden nach Potsdam zur Wiederverwertung in neue Produkte gebracht. Die Korken kommen in die Sammelstellen des Naturschutzbundes (Nabu) Deutschland beziehungsweise der Grünen Liga, sagt Teltows Klimamanager Matthias Putzke. Er hatte auch die Idee für die Umweltaktion.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hergestellt wurde der Prototyp in den Werkstätten der Union Sozialer Einrichtungen (USE) gemeinnützige GmbH in Teltow. Die Gesellschaft betreut mobilitätseingeschränkte Menschen in ihrer beruflichen und gesellschaftlichen Rehabilitation. Die Box soll für etwa ein halbes Jahr im Rathaus direkt am Eingang des Einwohnermeldeamtes stehen bleiben, stellt sich Putzke vor. Je nach Resonanz der Teltower könnte der Behälter anschließend in der Stadt zu anderen markanten Standorten „auf Tournee“ gehen oder weitere Boxen in Teltow aufgestellt werden.

Sollten die Teltower positiv auf die Upcycling-Box reagieren, will die Stadtverwaltung eventuell weitere Behälter an markanten Punkten in Teltow aufstellen lassen. Quelle: Stadtverwaltung Teltow

Aus den ausgedienten Kugelschreibern lassen sich beispielsweise Gießkannen, aus alten Korken Dämmplatten und aus den Kerzenresten neue Kerzen herstellen, sagt Klimamanager Putzke. Mit der Geschäftsführung der USE wird überlegt, die Produktion neuer Kerzen in den Teltower Werkstätten aufzunehmen.

Von Heinz Helwig