Autorin Celina Weithaas (20): „In meinen Büchern gibt es keine Helden“

Teltow

36 Bücher möchte Celina Weithaas bis 2032 schreiben. Ihren „Dreizehnjahresplan“ nennt die erst 20 Jahre alte Teltower Autorin ihr Vorhaben, von dem sie vermutet, dass andere es als wahnsinnig, illusorisch und unrealistisch bezeichnen. Doch von den zwölf Trilogien, deren Titel schon komplett geplant sind, hat Weithaas schon einen großen Teil geschrieben: „Komplett fertig habe ich die Bücher bis 2026“, sagt sie. Elf Bücher fehlen ihr noch.

Bücher entstehen durcheinander

Die Bände entstehen nicht in der vorgegebenen Reihenfolge, das ist eine der Flexibilitäten, die sich die Autorin erlaubt. Und auch wenn die Titel bereits alle feststehen, so seien die Inhalte doch erweiterbar. „Das meiste ergibt sich während des Schreibens, bei aktuellen Ereignissen kann ich die Stimmungen aufnehmen“, erzählt sie, „das Schöne ist, dass man auch mehrere Ideen in ein Buch einarbeiten kann.“ Momentan schreibt Weithaas am ersten Buch für 2030, in dem sie sich mit der Frage beschäftigt, wie weit virtuelle Realität gehen kann. „Was ist, wenn Figuren sterben, bei denen sich herausstellt, dass es gar keine Figuren, sondern echte Menschen sind?“

„Stille Leute haben besonders viel erlebt“

Die Germanistik- und Geschichte-Lehramts-Studentin behandelt lieber düstere Themen. Kein einziges ihrer Bücher ist komplett fröhlich, sagt sie. „Schöne Momente wirken. Ich nehme sie gerne als stilistisches Mittel, um die Anspannung aufbrechen zu lassen.“ Und doch gibt es am Ende fast immer ein Happy End für ihre Protagonisten, die meist auf den stillen Personen unserer Gesellschaft beruhen, wie Weithaas erklärt. Diese besonderen Menschen würden oft vergessen – vielleicht, weil sie zu kompliziert seien. „Ich bin überzeugt, dass die stillen Leute besonders viel erlebt haben.“ Dennoch seien ihre Figuren keine Helden. „Ich bin kein Fan von Helden, ich würde sogar behaupten, es gibt keine in meinen Büchern.“

Geschichten voller menschlicher Ungerechtigkeiten und Abgründe

Ihre Hauptprotagonisten erleben Dinge, die zutiefst schockieren oder höchst erfreuen, Weithaas möchte menschliche Ungerechtigkeiten und Abgründe aufzeigen. Das Happy End schenkt sie ihren Figuren, „weil diese Personen im echten Leben keines haben werden und ich das für mich persönlich brauche.“ Schreibt sie sich das Leben schön? Weithaas sieht das anders. Sie möchte anderen Mut machen: „Es gibt schließlich auch Menschen, die aus solchen verzwickten Situationen rauskommen.“

Zur Recherche Dokus über Serienmörder geschaut

Nur eine der Trilogien hat kein gutes Ende – und genau diese habe ihr eine der intensivsten Schreiberfahrungen verschafft, erzählt die 20-Jährige. Als ihr bestes Buch nennt sie „Ich bin du“ aus dieser Dreierreihe. Doch genau dieses Buch, das am 21. April 2025 erscheinen wird, bereitete ihr beim Schreiben Probleme. Mehrmals begann sie es neu, seitenweise löschte sie Teile wieder. „Die Recherche war hier auch am intensivsten, ich habe mir stundenlang Dokus über Serienmörder angesehen. Mama sagt, das ist zu starker Tobak, aber das wird sich zeigen.“

Mit fünf Jahren die erste Geschichte erzählt

Klar ist, dass diese Bücher nicht mit der Harmlosigkeit der Feengeschichten aus Weithaas‘ Kindheit mithalten können. „Ich mach das seit immer“, sagt die 20-Jährige, wenn sie über das Schreiben spricht, „es gibt mir die Möglichkeit, Sachen zu verarbeiten.“ Mit fünf Jahren tippte sie die erste Geschichte für ihre Grundschullehrerin, das erste Buch folgte mit zwölf Jahren. Das Wort „Buch“ setzt Weithaas dabei in Anführungszeichen – hatte es doch nur 150 Seiten. „Seit ich 16 war, ging es aber Schlag auf Schlag.“ Auch ihre Bekanntheit nimmt mittlerweile zu – im Vorjahr hatte sie bereits 20 Lesungen in mehreren deutschen Bundesländern. Diese Auftritte genießt sie, es macht ihr Freude, gerade jüngeren Menschen zu zeigen, dass man auch in diesem Alter als Autor anerkannt werden kann.

Seit dem vierten Buch verzichtet die Teltowerin auf einen Verlag und gibt ihre Werke im Self-Publishing-Verlag „Tredition“ heraus. Das gibt ihr mehr Unabhängigkeit. Über Instagram folgen ihr 4000 Fans, wer ihre Bücher liest, empfiehlt sie weiter, sagt sie. Verkaufszahlen nennt sie keine. „Es steigert sich. Zufrieden ist man wohl erst, wenn man auf der Spiegel-Bestsellerliste steht.“

Von Konstanze Kobel-Höller