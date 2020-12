Teltow

Gesundheit wird bei der Verti Versicherung AG nicht erst seit Corona großgeschrieben. Das fand jetzt Anerkennung: Der Direktversicherer mit Sitz in Teltow darf sich über den Corporate Health Award in der Branche Versicherungen/Mittelstand freuen. Mit dem von dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen EuPD und der Handelsblatt Media Group im Jahr 2009 initiierten Preis werden Unternehmen gewürdigt, die über ein exzellentes betriebliches Gesundheitsmanagement verfügen. Eine Preisverleihung in festlichem Rahmen war in diesem Jahr nicht möglich, aber die gläserne Trophäe ist angekommen in Teltow.

Zur Wettbewerbsteilnahme mussten die interessierten Unternehmen eine Bewerbung einreichen. Dann folgte ein Online-Check, anschließend verschafften sich die Juroren in einem umfangreichen Audit ein Urteil über die Preiswürdigkeit. Das alles lief über mehrere Monate. Der eigentlich übliche Jurybesuch im Haus selbst musste wegen der Kontaktbeschränkungen ausfallen.

Sport wird groß geschrieben

Verti-Pressesprecherin Melanie Schyja sagt, es gibt im Haus jährliche Grippeschutzimpfungen, einen Betriebsarzt, der sich zum Beispiel um die Augen kümmert und einmal in der Woche bietet ein Physiotherapeut seine Dienste an. Dass die Massagen bezahlt werden müssen ist klar, aber man muss nicht erst in eine Praxis fahren. Manche Mitarbeiter nutzen zur Behandlung die Arbeitspause. Vor allem wird Sport groß geschrieben bei Verti. Das Unternehmen verfügt über ein Fitnessstudio, in dessen Kursraum auch Yoga angeboten wird. Besonders gefördert wird das gemeinsame Laufen, weil da so ziemlich jeder mitmachen kann. Einige Mitarbeiter betreiben sogar Marathon, auch Triathleten gibt es. Weil Teamlaufen in diesem Jahr nicht möglich war, ging man digital an den Start. Laufzeit und -geschwindigkeit wurden von einer App ermittelt. Verti-Mitarbeiter sind bei Wettbewerben wie der Berliner Teamstaffel dabei und natürlich auch beim Teltowkanal-Halbmarathon, zu dessen Sponsoren Verti gehört.

Verti-Gesundheitscoach Julia Neubert präsentiert den Corporate Health Award – natürlich im Fitnessraum des Unternehmens. Quelle: Verti

Nicht nur beim Sport engagiert sich das Unternehmen in Teltow. Es hat mehrere Jahre auch das Stadtfest gesponsert. „Das hätten wir auch 2020 gemacht, wenn das Fest nicht hätte ausfallen müssen“, sagt die Pressesprecherin. Dafür gab es kürzlich eine 15000-Euro-Spende für den Teltower Vogelpark, der vor dem Aus stand. Verti-Mitarbeiter haben auch beim Müll sammeln am Teltowkanal und bei der Teltower Tafel mitgemacht. Nur bei der Telefonnummer scheint für den Außenstehenden das Bekenntnis zur Stadt wenig ausgeprägt zu sein: Die Kunden-Hotline hat keine Teltower, sondern eine Berliner Vorwahl. „Aber nur weil die 030 kürzer ist als die 03328“, versichert Melanie Schyja. Alle Mitarbeiter-Anschlüsse hätten natürlich eine Teltower Nummer.

Fast alle arbeiten in Teltow

Die Verti AG hat schon seit der Gründung 1996 ihren Sitz in Teltow. Dort sind auch fast alle der mehr als 550 Mitarbeiter tätig; die übrigen arbeiten in Vaterstetten bei München. Die Beschäftigtenzahl ist ständig gestiegen. Vor allem im IT-Bereich werden weiterhin neue Leute gesucht. Auch die Zahl der Kunden wuchs. Verti ist nach der HUK24 der zweitgrößte Direktversicherer für Kraftfahrzeuge in Deutschland. Zudem werden Privat- und Verkehrsrechtsschutzversicherungen, Privathaftpflicht- und Risiko-Lebensversicherungen angeboten. Melanie Schyja geht davon aus, dass noch in den letzten Tagen dieses Jahres die Marke von einer Million Policen geknackt wird.

Von spanischem Versicherer übernommen

In Deutschland ist Verti seit 2017 ein Begriff. Zuvor firmierte das Unternehmen als Direct Line. 2015 wurde es von dem spanischen Versicherungskonzern Mapfre übernommen. Dessen Direktversicherer – im eigenen Land und in Italien – heißen schon seit 2011 Verti. In Spanien konnte niemand wissen, dass eines Tages auf dem deutschen Markt die Verwechselung mit einer dortigen Dienstleistungsgewerkschaft möglich sein könnte.

Von Stephan Laude