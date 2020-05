Teltow

Die Feuerwehr der Stadt Teltow verfügt jetzt über einen speziellen Anhänger, der eigens für die Tierrettung entwickelt und produziert wurde. Damit können nun Tiere in Notsituationen gerettet, gesichert und transportiert werden.

Der Anhänger ist mit diversen Hilfsmitteln wie Leinen, einer Fangstange, einem Kescher und Maulkörben, aber auch einer kleineren Transportbox für Katzen ausgestattet. „Zudem haben wir bissfeste Handschuhe und einen Beißarm an Bord, um natürlich die Kollegen entsprechend zu schützen“, sagt Teltows Stadtwehrführer Jan Ehlers.

Das Einsatzspektrum ist vielfältig

„Das Einsatzspektrum der Tierrettung ist vielfältig. Dazu gehören das Einfangen von entlaufenen Haustieren oder Exoten ebenso wie das Heben verletzter Pferde und Kühe mittels Hebegeschirr als Drehleiter- oder Kraneinsatz oder das Befreien von Tieren aus der Kanalisation und Rohrleitungen – die Liste der Alarmierungsstichworte ließe sich endlos weiterführen“, erklärt Ehlers.

Das Tier muss in Gefahr sein

Der klassische Fall von der Katze auf dem Baum ist allerdings in den seltensten Fällen ein Einsatz für die Feuerwehr. Besteht keine unmittelbare Lebensgefahr für das Tier, gehört der Tierrettungs-Einsatz nicht zu den Pflichtaufgaben der Feuerwehr und muss vom Tierhalter bezahlt werden. „Um eine Zuständigkeit der Feuerwehren begründen zu können, muss das Tier in Gefahr sein“, betont der Feuerwehrchef noch einmal ausdrücklich. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn bei einem Brand eines Hofes oder Gestütes die Tiere befreit oder eingefangen werden müssen, bei einer Türöffnung mit gefährlichen oder nicht einzuschätzenden Haustieren in der Wohnung oder bei Verkehrsunfällen mit Tieren.

„Bei derartigen Einsätzen arbeiten wir oftmals direkt mit dem Ordnungsamt und dem Verein Tierrettung Potsdam zusammen, denn das gerettete oder eingefangene Tier muss unter Umständen medizinisch versorgt und angemessen untergebracht werden“, erklärt Ehlers.

Katze kuschelt im Motorraum

So war es beispielsweise auch, als die Feuerwehrmänner an einem eisigen Wintertag eine Katze aus dem Motorraum eines Autos befreien mussten. „Das Tier hatte sich unbemerkt darin verkrochen, wohl weil es dort schön warm war. Als die Fahrerin den Wagen startete, verklemmte sich der Schwanz der Katze im Motorraum.“ Schwer verletzt, konnte die Katze gerettet werden und wurde später von der Tierrettung Potsdam trotz des amputierten Schwanzes in ein neues Zuhause vermittelt.

Blinden Hund vom Dach geholt

Den skurrilsten Tierrettungseinsatz hatte die Teltower Feuerwehr nach Angaben ihres Wehrführers vor etwa zwei Jahren, als ein alter und blinder Hund aus einer Dachgeschosswohnung durch das offene Fenster auf das Dach gestiegen war und nicht mehr zurück fand. „Da staunten die Kollegen nicht schlecht, als sie den Spaniel dort oben stehen sahen. Mit der Drehleiter konnten sie ihn vom Dach holen und der glücklichen Besitzerin übergeben.“

Vor etwa zwei Jahren rettete die Teltower Feuerwehr einen blinden Hund vom Dach eines Mehrfamilienhauses. Der Spaniel war aus einer Dachgeschosswohnung durch ein offenes Fenster auf das Dach geklettert. Quelle: Feuerwehr Teltow

Tiere in Not können der Feuerwehr (112), der Tierrettung Potsdam (0151/ 70 12 12 02) gemeldet werden. Bei verletzten Wildtieren steht Teltows Stadtjäger Torsten Kroll (0170/33 85 34) als Ansprechpartner zur Verfügung.

