Teltow

Eine Apfelschorle, ein Eis, eine Bockwurst – wer am Hafen Teltow Zwischenstopp macht, braucht seit einigen Wochen nicht mehr Hunger und Durst zu leiden. „Kleine Freiheit“ heißt das Bistro am Teltowkanal, von dem aus Ralf Bielefeldt (54) seine Gäste bewirtet. Aktuell coronabedingt nur aus dem Fenster heraus, doch der Berliner hat große Pläne.

„Wir hatten quasi ein Soft-Opening“, sagt Bielefeldt. Geöffnet war erst einmal nur an den Wochenenden oder bei schönem Wetter, angeboten wurde ein leicht reduziertes Angebot. In der Saison von Mai bis Ende Oktober möchte der Betreiber des Bistros etwa auch Flammkuchen oder Fischbrötchen anbieten. „Passend zum maritimen Charakter“, wie er sagt.

Der Container wird vom Hafenbetreiber gestellt. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Für Schleckermäulchen verspricht er außerdem eigene Eisbecher-Kreationen wie „Boje“ oder „Heulboje“. Generell möchte er leichte Kost anbieten, Pommes Frites kommen ihm zum Beispiel nicht in die Bude – vielleicht aber einmal der eine oder andere Salat. Er stellt klar: „Das ist ein Hafenbistro, keine Vollgastro.“ Sein Ziel sein ein gutes Speisenniveau – aber nicht abgehoben.

Ab und zu möchte er bei schönem Wetter am Wochenende außerdem den Grill rausstellen. „Das ist aber keine Partylocation“, stellt Bielefeldt klar, „um 22 Uhr ist Schluss.“ Es müsse schließlich Rücksicht auf die Gastlieger genommen werden. „Da können wir kein Halligalli machen.“ Das eine oder andere Sommerfest werde aber doch stattfinden, außerdem sind einzelne Veranstaltungen geplant – wenn es denn wieder erlaubt ist. So soll „Rock am Kanal“ erneut auf dem Hafengelände stattfinden und auch Frühlings-, Herbst- und Wintermärkte sollen organisiert werden. Dabei sollen auch Gewerbe und Vereine miteinbezogen werden, die die Stadtidentität prägen. Schon im Vorjahr war ein Herbstmarkt geplant gewesen, doch kurz zuvor wurde er durch eine Coronaregelung verboten.

Vorerfahrungen mit Veranstaltungen und Gastronomie

„Die Veranstaltungen sind auch Thomas Klemm wichtig“, sagt Bielefeldt, der den Hafenbetreiber schon seit 18 Jahren kennt. Gemeinsam haben sie die Abendschulbank gedrückt, um sich zu den Themen Marketing und Kommunikation fortzubilden. Als nun vorigen Sommer Klemm die Idee hatte, in Teltow ein gastronomisches Angebot zu eröffnen, fand Bielefeldt das „als zusätzliches Standbein interessant“.

Ralf Bielefeldt betreibt die "Kleine Freiheit" am Hafen Teltow. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Er selbst kommt aus der Veranstaltungsbranche, organisiert in Berlin den Umwelt- und Weihnachtsmarkt in der Sophienstraße neben den Hackeschen Höfen – der 2020 jedoch ausfiel. Auch gastronomische Erfahrung kann er vorweisen: Fünf Jahre lang betrieb er ein „Schnellrestaurant mit asiatischer Gesundküche“ in Berlin-Mitte, berichtet er.

Gemeinsame Vorstellungen

Der Container, in dem das Bistro untergebracht ist, wurde von Thomas Klemm aufgestellt, Bielefeldt pachtet ihn. Auch das Drumherum wird vom Hafenbetreiber – in Absprache – gestaltet, sagt Bielefeldt, der sehr zufrieden ist: „Er hat ein unheimliches Händchen dafür. Und wir haben Vorstellungen, die sich meistens auch treffen.“

So kommt es, dass die „Kleine Freiheit“ schon jetzt ein „kleiner Ort der Ablenkung“ geworden ist, findet Ralf Bielefeldt. „Die Leute sind froh, wenn sie mal raus können.“ Vor allem am Wochenende wurde das Bistro schon gut angenommen, 100 bis 200 Gäste dürften es schon jeweils gewesen sein, schätzt er. Viele davon waren Radfahrer, die sich kurz erholen wollten, oft im Alter von 40 bis 60 Jahren.

Nun hofft er, dass im Juni die Außengastronomie eröffnet, „und dass das auch Bestand hat und wir gut durch den Sommer kommen.“ Da möchte er dann endlich die knapp 250 Quadratmeter große Terrasse auf der „Landzunge“ eröffnen. Bis zu 150 Personen können hier (ohne Corona-Abstände) an Tischen essen und trinken oder sich auf den 40 Strandliegen räkeln. Innen im Bistro ist Platz für 20 Gäste.

Den Investor für das Hafengebäude, in dem ein Restaurant Platz finden soll, Goerzwerk-Chef Silvio Schobinger, hat er unterdessen noch nicht kennengelernt. Bielefeldt fürchtet sich aber nicht vor der Konkurrenz: „Das sind zwei ganz andere Angebotspaletten, das ist eher schön.“ Teltow habe nicht so richtig einen Stadtkern, stellt Bielefeldt fest. „Ich glaube, die Leute freuen sich darauf, dass sie mal wohin können.“

Von Konstanze Kobel-Höller