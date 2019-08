Teltow

Der Kita-Eigenbetrieb der Stadt Teltow schlägt den Stadtverordneten den Abriss des alten Gebäudes der Kita „ Käferland“ im Anne-Frank-Weg 1 und einen Neubau an dieser Stelle vor. Anlass ist der Abschlussbericht des Umweltexperten Prof. Dr. Rainer Macholz zur Bauwerksuntersuchung im Kita-Gebäude, der jetzt vorliegt. Macholz sollte die Ursachen für den Austritt von Naphthalin herausfinden, das in den Räumen der Kita festgestellt worden war. Aus diesem Grund war die Kita im April dieses Jahres geschlossen worden. Danach fanden Kernbohrungen zur Klärung des Aufbaus von Wänden und Fußböden statt. Außerdem sollten teerhaltige Baustoffe nachgewiesen werden, aus denen Naphthalin austritt.

In den Räumen der Kita „ Käferland“ wurden 102 Proben entnommen und in 17 chemischen Analysen auf Naphthalin und ähnliche Verbindungen untersucht, sagt Macholz. In 13 der insgesamt 17 Analysen wurden zum Teil sehr hohe Gehalte von Naphthalin und ähnlichen Verbindungen gefunden. Betroffen sind der Anbau des heutigen Küchentrakts, Kellerräume und Sanitärräume im Erdgeschoss. „Aufgrund des Ergebnisses haben wir uns entschlossen, die Grundsanierung des alten Gebäudes zu verwerfen, da diese nicht mehr wirtschaftlich wäre“, sagen Kita-Werkleiterin Solveig Haller und Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD).

Die Betreuung der 65 Kita-Kinder sei in der Umbruchphase gesichert, erklären beide. Bereits seit der Schließung sind sie im „Legohaus“ des Anne-Frank-Hortes untergebracht. Die ersten und zweiten Klassen des Hortes verbleiben im sogenannten Flachbau, der eine Kapazität von 100 Kindern hat. In der Anne-Frank-Schule selbst kommen die Hortkinder ab der 3. Klasse unter. Dort kann am Nachmittag auch die Mensa mitgenutzt werden. Auch im „Legohaus“ ist trotz der Belegung mit den Kita-Kindern noch Platz für Hortkinder. „Wir wissen, dass dies für alle Seiten eine Herausforderung ist, sind aber fest davon überzeugt, dass wir diese mit Eltern und Erziehern gemeinsam schultern werden“, so Haller und Schmidt. Außerdem werde mit dem Neubau der Kita dieser traditionsreiche Standort qualitativ enorm aufgewertet.

Das abschließende Gutachten von Professor Rainer Macholz wird in den kommenden Tagen auf der Webseite der Stadt Teltow unter www.teltow.de eingestellt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

