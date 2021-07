Teltower Lehrerin vertritt Brandenburg bei Plan International

Teltow

Eine neue Brandenburg-Vertreterin hat der Verein „Plan International“: Gabriela Hanke rückt in die zweite Reihe zurück und gibt die Aufgabe an ihre bisherige Stellvertreterin Renate Riegel ab.

Die 64 Jahre alte Teltowerin gehört zur Gründungsrunde der „Plan Aktionsgruppe Potsdam TKS“, die 2002 ins Leben gerufen wurde. Die Mutter eines ehemaligen Schülers hatte ihr vorgeschlagen, doch zu einer Informationsveranstaltung über die Organisation zu gehen. „Da stellte sich heraus, dass das was für mich ist.“ Mann und Kind zogen mit und so wurde eine runde Sache daraus. Mittlerweile werden jedes Jahr mehrere Aktionen organisiert, besonders mag sie die Backaktionen und den Aktions- und Fußballtag für Mädchen, bei dem seit sieben Jahren die Damen von Turbine Potsdam zu einem Training in Stahnsdorf einladen. „Da gibt es immer so 120 Anmeldungen“, sagt Renate Riegel nicht ohne Stolz.

Neues Fest für Teltow

Überhaupt mag sie den Umgang mit Menschen, deshalb sei sie beim „Kleinen Fest der Kontinente“, das normalerweise jährlich in Kleinmachnow abgehalten wird, auch immer die „Basteltante“, wie sie sich selbst bezeichnet. „Mir macht die Arbeit mit Kindern viel Spaß“, so die frühere Mathe- und Physik-Lehrerin. Sie denkt daran, ein ähnliches Fest auch in Teltow zu etablieren. Die diesjährige große Aktion war ein Natur-Malwettbewerb, bei dem das Ziel, mit 500 Bildern aus der Region teilzunehmen, erreicht wurde. Für jedes Bild spendete der Stiftehersteller Staedtler einen Euro für ein Naturprojekt.

Einreichungen zum Malwettbewerb "Wir entdecken die Natur" von Plan Potsdam TKS. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Patenkinder hatte die neue Brandenburg-Vertreterin schon mehrere, etwa aus Bangladesh oder Sri Lanka – bei letzterem wurde der Vater zwei Jahre nach dem Tsunami wiedergefunden. Derzeit sind es zwei Kinder aus Bolivien. „Mein größter Wunsch ist, sie demnächst besuchen zu können.“ Was ihr an Plan gefällt, ist, dass es um Hilfe zur Selbsthilfe geht. So werden etwa Frauen mit Kleinstkrediten unterstützt, damit sie selbstständig werden und ihre Familien ernähren können, oder es gehe um Wasseraufbereitung.

Bei ihrer neuen Tätigkeit freut sich Renate Riegel schon drauf, die anderen Bundesländer-Vertreter kennenzulernen und von ihnen neue Ideen zu bekommen. Vorerst gilt aber: „Die Arbeit der vergangenen Jahre hat sich bewährt – wir werden so weiter machen, sind aber immer bemüht, auch neue Kooperationspartner zu finden.“ Corona habe alles ziemlich ausgebremst.

Von Konstanze Kobel-Höller