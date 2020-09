Teltow

Im Programm „medienfit@ Grundschule“ hat die Landesregierung in den letzten fünf Jahren an insgesamt 42 Brandenburger Grundschulen die Etablierung digitaler Lernkonzepte durch die Investition in entsprechende technische Ausstattung und moderne Unterrichtskonzepte gefördert. In Teltow gelten gleich zwei Grundschulen als Referenzschulen für Medienbildung. Nach der anstrengenden Zeit des Homeschoolings und digitalen Fernunterrichts setzen beide Einrichtungen nun wieder verstärkt auf die Förderung der Lesefähigkeit der Schüler, eine der wichtigsten Kernkompetenzen im Bildungsbereich.

Lesen als zweiter Schwerpunkt

Jedoch nicht durch zusätzliche IT-Ausstattung, sondern mit gedruckten Büchern. „Die beste Technik nützt überhaupt nichts, wenn Kinder die Informationen aus dem Internet nicht filtern können“, erklärt Anja Trepte, Deutschlehrerin an der Evangelischen Ursula-Wölfel-Grundschule Teltow. Die Schule ist seit 2016 Referenzschule für Medienbildung des Landes und hat ganz bewusst das Lesen als zweiten Schwerpunkt in ihr Schulkonzept integriert. „Entscheidend ist nicht das Endgerät, sondern der, der dahinter sitzt“, so Trepte weiter.

Eigene Bibliothekarin an der Schule

Auch in der kommunalen Grundschule „ Ernst von Stubenrauch“, seit 2017 Netzwerkschule im Medienfit-Programm, kommt dem Lesen von Büchern eine starke Bedeutung zu. Für die Bibliothek der Schule finanziert die Stadt Teltow eine eigene Bibliothekarin. So können die Schüler jeden Tag in den Pausen oder nach Schulschluss Bücher lesen und sich eine Auszeit vom Schulalltag nehmen. Auch die verpflichtende Lesestunde und weitere Projekte rund ums Lesen werden in der Schulbibliothek durchgeführt.

Rotary Club fördert Bücherkauf

Die Schulbibliothek der Wölfel-Grundschule wird ebenfalls durch eine Bibliothekarin betreut, allerdings ehrenamtlich. Als Schule in freier Trägerschaft kann sie, anders als die kommunale Stubenrauch-Schule, nicht auf ein kommunal finanziertes Budget für die Medienbeschaffung zurückgreifen und ist daher auch auf Spenden angewiesen. In diesem Schuljahr konnte der Rotary Club Kleinmachnow erneut als Förderer gewonnen und acht Klassensätze aktueller Kinderliteratur für die Klassenstufen drei bis sechs in Empfang genommen werden.

Lehrerin Anja Trepte freut sich, den Kindern durch eine solche Unterstützung auch mal ein Buch schenken zu können, nachdem es in der Klasse gemeinsam gelesen und besprochen wurde. Ihr ist wichtig, bei den Schülern die Neugier auf Bücher zu wecken. Sie ist überzeugt, dass „bei einem gedruckten Buch, welches man in die Hände nehmen und in dem man blättern kann, der Funke viel eher überspringt als bei einem E-Book“.

Motivation der Kinder entscheidet

Wenn es ums Lesenlernen geht, ist das klassische Buch für Eltern oft die erste Wahl, sagt auch Franziska Hedrich, Pressesprecherin der Stiftung Lesen. Allerdings spiele die Motivation der Kinder dabei eine entscheidende Rolle. „Und wenn eine App eher dazu beiträgt, Lust aufs Lesen zu machen, ist das ebenso gut wie ein Buch.“ Manche Kinder erreiche man mit einer technischen Spielerei einfach besser. „Hauptsache sie lesen“, so Hedrich.

Eltern sollen Vorbild sein

Sie wünscht sie, dass Eltern das Lesen ihrer Kinder begleiten und durch das eigene Leseverhalten zum Vorbild werden. „Denn durch die coronabedingten Einschränkungen hat sich die Kluft zwischen lesenahen und lesefernen Familien in den letzten Monaten leider weiter vergrößert“ erklärt Hedrich. In Familien, in denen auch vor Corona schon wenig gelesen wurde, habe das Vorlesen und eigenständige Lesen noch weiter abgenommen.

Wichtige Säule der Erziehung und Bildung

„Dabei ist das Lesen eine wichtige Säule in der Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen“, ist die Teltower Pädagogin Anja Trepte überzeugt. Sie bedauert, dass Schulbücher bei manchen Menschen die einzigen Bücher sein werden, die diese in ihrem Leben je lesen. Die Folgen sind gravierend: Lese- und Schreibschwierigkeiten, welche den Alltag erheblich erschweren. Die Statistik ist alarmierend. Trotz sinkender Analphabetenrate können rund 12 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland nicht ausreichend lesen und schreiben, in Brandenburg sollen es mehr als 150 000 Frauen und Männer sein.

Kind soll Freude beim Lesen haben Bloß keine Eile! Das Kind soll Freude beim Lesen entwickeln und nicht den Mut verlieren. Mit Spiel und Spaß das Buchstabenverständnis spielerisch fördern! Ob zuhause oder unterwegs, mit Hilfsmitteln oder den eigenen Händen – Buchstaben finden sich überall. Lieblingshelden aus Film und Fernsehen mit einbeziehen! Es gibt viele passende Erstlesebücher – von Ninjago über Elsa bis hin zu Superman. Gemeinsam lesen! Wenn Eltern ihren Kindern auch im Grundschulalter noch regelmäßig etwas vor- oder mit ihnen gemeinsam lesen, wird der Leselernprozess nachhaltig unterstützt und die Eltern-Kind-Bindung gestärkt. Gerade Leseanfänger lauschen gern komplexeren Geschichten, die sie noch nicht so gut selbst lesen können. Medienvielfalt zulassen! Manche Kinder lassen sich leicht für ein Buch begeistern. Bei anderen wird die Neugier eher durch einen Comic, eine Zeitschrift, eine App oder ein Hörbuch geweckt. Mit der kostenfreien App „Einfach vorlesen!“ der Stiftung Lesen kommen jede Woche automatisch drei neue Geschichten von bekannten Kinderbuchverlagen aufs Tablet oder Smartphone. Die Geschichten sind vier Wochen verfügbar und können ohne Anmeldung heruntergeladen werden.

Auffällig ist die direkte Abhängigkeit des Schulerfolgs vom Leseerfolg. Für Lehrerin Trepte ist das wenig verwunderlich. Die digitale Ablenkung im Internet sei groß und vielfältig, selbst auf den eigens für Kinder konzipierten Websites. Kinder müssten aus der Fülle an Informationen die für sie wesentlichen erkennen und daraus Fakten recherchieren können. „Das klappt aber nur, wenn sie gut lesen können“, betont die Pädagogin. „Eine stark ausgeprägte Lesefähigkeit sichert den medialen Erfolg der Kinder.“

Stadtbibliothek vernetzt sich mit Schulen

Die Bildungseinrichtungen spielen bei der Dualität zwischen digitalem und analogem Lernen deshalb eine zunehmend große Rolle. In Teltow gehört neben den Schulen auch die kommunale Stadtbibliothek dazu. Ab dem kommenden Jahr wird dort eine eigens für diese Aufgabe angestellte Mitarbeiterin für die intensive Vernetzung der Stadtbibliothek mit den örtlichen Kitas und Schulen zuständig sein. „Ziel ist es, dass alle Grundschüler in Teltow einmal im Schuljahr die Stadtbibliothek besucht haben“, sagt Andrea Neumann.

Die Leiterin der Stadtbibliothek hofft, dass die Bibliothekseinführungs- und Leseförderungsangebote sowie die Kinderlesungen trotz Hygieneauflagen bald wieder in gewohntem Umfang stattfinden können. Bis dahin werden viele Lesungen auf dem Bibliothekseigenen Instagram-Kanal gestreamt – ein weiteres niederschwelliges Angebot, Kinder an das Lesen heranzuführen.

Von Madlen Pilz