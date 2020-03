Seniorenresidenz in Teltow zeigt uneinsichtigen Angehörigen an

Teltow

Anzeige erstattet hat der Leiter der Teltower Lavendel-Residenz Roland Lange nun gegen einen Besucher seiner Senioreneinrichtung, der wiederholt das Hausverbot ignoriert hat. „Mittwochabend gegen 18.30 Uhr war er wieder hier, um seine Großmutter zu sehen“, schildert Roland Lange. „Gerade, wenn er eine enge Beziehung zu ihr hat, müsste es ihm doch wichtig sein, sie zu schützen.“ Nun habe er gegen den uneinsichtigen Gast unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetzes Anzeige erstattet.

Angehörige halten sich ans Besuchsverbot

Lange hatte bereits vorige Woche beklagt, dass das ursprünglich von ihm zum Schutz seiner 155 Bewohner und Bewohnerinnen erteilte Besuchsverbot vermehrt nicht beachtet wurde. Nun wurde ein solches aber vom Land erlassen. „Der größte Teil hält der Angehörigen sich jetzt auch daran, es wissen auch schon langsam alle.“ Die meisten würden sich mittlerweile für das Abholen oder Abgeben von Wäsche oder Einkäufen vorher anmelden.

Festnetzleitung ist ausgefallen

Dies sei allerdings durch einen Schaden am Telefonanschluss der Seniorenresidenz erschwert worden. Am Mittwochvormittag sei in der gesamten Gegend die Festnetzleitung ausgefallen. In der Folge konnten die Angehörigen die Bewohner nicht erreichen und machten sich Sorgen deswegen. „Die fehlende Kommunikation über das Telefon macht das sehr schwierig“, so Lange, der daher alle Gespräche auf sein Diensthandy umleitete. Ununterbrochen klingelte es am Donnerstag bei ihm: Ärzte, die Termine ausmachen wollten, besorgte Angehörige und solche, die besprechen wollte, wann sie Wäsche holen sollten.

Telefonanbieter reagiert nicht

Verantwortlich für die Beseitigung der Havarie ist nach Langes Angaben der Telekommunikationsanbieter Versatel. Doch der habe sich seit dem Ausfall der Telefonleitung bis zum Donnerstagabend nicht gemeldet, schimpft der Einrichtungsleiter. Im Gegenzug haben der Haustechniker und er am Donnerstag wiederholt versucht, die Gesellschaft zu erreichen – vergeblich. Lange fühlt sich mit seinem Problem allein gelassen und kann nicht verstehen, wie ein Dienstleister in Zeiten der einzigen Kommunikation zwischen den Residenzbewohnern und ihren Angehörigen bei einer dringenden Hilfe solch eine lange Leitung haben kann.

