Ruhlsdorf

Es ist der erste Tag nach der Vollsperrung der Ruhlsdorfer Ortsdurchfahrt und schon gibt es Probleme rund um die Baustelle. Denn einige Autofahrer scheinen die blockierte Teltower Straße (L794) und die an etlichen Stellen ausgeschilderte Umleitung noch nicht zu kennen oder nicht ernst zu nehmen. Neben vielen Wendemanövern direkt an der Zufahrt zur Baustelle biegen so manche Kraftfahrer einfach über den Grünstreifen hinweg auf den Radweg ab, um dann über den Waldweg nach Ruhlsdorf zu kommen. Der Grünstreifen ist bereits deutlich platt gefahren.

Flatterband schützt Grünstreifen

Am Mittwoch ist er deshalb bereits mit Flatterband abgesperrt und auf dem Radweg steht ein breite Absperrschranke, die nur Radfahrern die Durchfahrt gewähren soll. Als es dennoch ein Autofahrer über eine Zufahrt auf Höhe der Lehr- und Versuchsanstalt für Tierzucht probierte, wurde er von einem Mann in orangefarbener Bauarbeiter-Kluft an der Warnbake aufgehalten. Unterdessen fuhr ein großer Lkw auf der Genshagener Straße Richtung L40 minutenlang rückwärts und versuchte vergeblich zu wenden, nachdem der Fahrer auf die Sackgasse zugesteuert war.

An dieser Stelle sind die Autofahrer einfach über den Grünstreifen auf den Radweg abgebogen. Quelle: Luise Fröhlich

Für eineinhalb Jahre gesperrt

Wie berichtet, ist die Teltower Straße zwischen dem südlichen Ortseingang Ruhlsdorf bis zum Teltomat, inklusive Buswendeschleife und der Kreuzung Stahnsdorfer Straße seit Dienstag voll gesperrt. Auf 1,1 Kilometern Länge saniert die Firma Eurovia im Auftrag des Landesbetriebs Straßenwesen die Trasse. Sie erhält in den nächsten eineinhalb Jahren bis zum Spätsommer 2022 nicht nur eine neue Fahrbahndecke und beidseitig befestigte Gehwege. Auch die Buswendestelle in Ruhlsdorf, die Straßenbeleuchtung sowie die Trinkwasserleitungen werden erneuert. Erstmals werden hier auch Regenwasserleitungen verlegt.

„Die Baustelle ist so ausgeschildert, wie es mit dem Straßenverkehrsamt, der Stadt Teltow und allen anderen beteiligten Stellen abgestimmt war“, erklärte Frank Schmidt, Planungsdezernent des Landesbetriebs Straßenwesen. Wer die Umleitung fahren wolle, finde sie auch. So berichten es auch Facebook-Nutzer unter einem Beitrag über den zerfahrenen Grünstreifen. Seit einer Woche stünden die Schilder an den wichtigsten Zufahrten zu dem Abschnitt der Teltower Straße, so zum Beispiel an der L40, am Kreisverkehr Iserstraße/Stahnsdorfer Straße oder an den nördlichen Anfahrtswegen.

Für Anlieger bleibt die Straße befahrbar

Ruhlsdorf ist für die Zeit der ersten Bauphasen nur über die Güterfelder bzw. die Stahnsdorfer Straße erreichbar. Letztere ist ab dem Kreisverkehr Iserstraße als Sackgasse ausgeschildert. Anlieger der Ruhlsdorfer Straße kommen in der Regel zu ihren Grundstücken und Häusern und würden informiert, falls das einmal nicht der Fall sein sollte, verspricht der Landesbetrieb. Die Umleitung führt über die Quermathe und die Biomalzspange bis zum Kreisverkehr am Oberstufenzentrum-Teltow und weiter auf der Potsdamer Straße und der L794 nach Ruhlsdorf und umgekehrt.

Von Luise Fröhlich