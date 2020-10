Teltow

Mit dem Qualitätssiegel „Gewohnt gut – fit für die Zukunft“ hat der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) am Mittwoch die Teltower Wohnungsbaugenossenschaft (TWG) ausgezeichnet. Die Genossenschaft erhielt erstmals diesen Preis für ihr Neubauprojekt in der Teltower Albert-Wiebach-Straße 6a-6b. Mit dieser Anerkennung würdigt der Verband nach eigenen Angaben sechsmal im Jahr Wohnungsunternehmen, die ihren vorhandenen und künftigen Bestand in besonderem Maße am demografischen Wandel, an der unterschiedlichen sozialen Struktur der Mieter sowie an einem bezahlbaren Wohnraum orientieren.

Baupreise stiegen, Mieten bleiben bezahlbar

In der Teltower Albert-Wiebach-Straße 6a und 6b sind auf dem Grundstück einer früheren DDR-Kaufhalle im Zeitraum vom April 2017 bis zum April 2019 insgesamt 55 barrierefreie Wohnungen für junge Familien, Singles, Senioren und Menschen mit Handicap entstanden. Trotz gestiegener Baupreise habe die Wohnungsbaugenossenschaft die Mieten bezahlbar halten können, lobte BBU-Vorstand Maren Kern in ihrer Laudatio. Seit dem Bau der Wohnungen habe sich der Bodenrichtwert verdreifacht.

In der Albert-Wiebach-Straße 6a-6b in Teltow sind 55 barrierefreie Wohnungen für junge Familien, Singles, Senioren und Menschen mit Handicap entstanden. Quelle: Heinz Helwig

Für die 55 Quadratmeter bis 110 Quadratmeter großen Wohnungen zahlen die Mieter je nach Ausstattung netto zwischen 8,20 Euro und 10,50 Euro Kaltmiete je Quadratmeter. Die Anordnung der Sanitäranlagen in den Bädern und die Einrichtung der Schlafzimmer seien rollatorengerecht und für mögliche Pflegeleistungen vorgenommen worden, so Kern.

Der Spielplatz für die kleinen Hausbewohner liegt geschützt zwischen den beiden Wohnblöcken und ist bei schönerem Wetter gut gefüllt. Quelle: Heinz Helwig

Dass beispielsweise die Mieter unter anderem ihre Fahrräder ebenerdig in einem geschlossenen Raum unterstellen können und sie nicht mehr mühevoll aus dem Keller holen müssen, gefiel Infrastrukturminister Guido Beermann ( CDU) bei der Übergabe der Auszeichnung besonders. Beermann ist Schirmherr des Qualitätssiegels.

