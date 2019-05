Teltow

Die Teltower Wohnungsbaugenossenschaft (TWG) hat dieser Tage in der Albert-Wiebach-Straße in Teltow 55 neue Zwei- bis Vierraumwohnungen offiziell an ihre künftigen Mieter ergeben können. Für den ersten Neubaublock nach 17 Jahren legte die Gesellschaft im Mai 2017 den Grundstein. Im Erdgeschoss hat sich eine Physiotherapie eingerichtet. Damit wächst der Bestand der TWG auf 2156 Wohnungen, die nicht nur in Teltow, sondern auch in Kleinmachnow und Stahnsdorf verwaltet werden.

In die neuen Gebäude hat die Genossenschaft etwa 10,2 Millionen Euro investiert. Die Mietpreise für die Wohnungen liegen je nach Größe zwischen 8,20 Euro und 10 Euro (kalt). Die Vorbereitungen für diesen Neubau hatten bereits 2015 begonnen. Für die neuen Wohnungen musste eine alte DDR-Kaufhalle weichen. An Überraschungen und Aufregungen hatte es während der Bauphase nicht gemangelt, wie Angelika Eckhardt, kaufmännischer Vorstand der TWG, bei Übergabe noch einmal in Erinnerung rief.

Frischwasserdruckleitung entdeckt

So fanden die Bauleute bei Erdarbeiten eine etwa 200 Meter lange Frischwasserdruckleitung, die in den Plänen nicht eingezeichnet war. Die Leitung musste kurzfristig umverlegt werden. Die Anlieger sind sicher froh, dass die abenteuerlichen Durchfahrts- und Parklösungen in der Straße infolge einer zweiten Baustelle eines anderen Unternehmens mit der Fertigstellung des Neubaus nun vorbei sind. Parallel zum Wohnungsbau hatte das Fernwärmeunternehmen in Teltow noch schnell ihr Netz einschließlich des neuen Fernwärmeanschlusses in der Straße erneuert.

Jetzt soll noch die Freifläche um die Häuserblocks komplettiert werden. Eine Landschaftsbaufirma hatte zur Übergabe schon das erste Grün mitgebracht. Auch die Kunst fehlt nicht: Die Stahnsdorfer Künstlerin Thekla Furch hatte eine Skulptur für die Freifläche geschaffen.

Von Heinz Helwig