Teltow

Noch einige freie Plätze bietet der Partnerschaftsverein „ Teltow ohne Grenzen“ im Reisebus für die Bürgerfahrt in die polnische Partnerstadt Sagan am 14. September an. Auf dieser Tagesreise lernen die Teilnehmer die Geburtsstadt des preußischen Landrats und „Vaters des Teltowkanals“, Ernst von Stubenrauch, kennen.

Mit Besuch des Volksfestes

Sagan liegt in der Wojewodschaft Lebus und beeindruckt ihre Besucher unter anderem mit ihren historischen Bauten. Besonders sehenswert sind das Schloss mit seinem botanischen Garten und die sanierte Altstadt. Der Bus fährt am 14. September um 7 Uhr am Park-and-Ride-Platz in der Teltower Gonfrevillestraße ab. Dort wird er am Abend gegen 22 Uhr wieder erwartet. In dem Teilnahmebeitrag sind die Busfahrt, ein geführter Stadtrundgang und ein Mittagsimbiss inbegriffen. Die Reiseteilnehmer können am Nachmittag die Stadt selbst erkunden und den Michaelisjahrmarkt besuchen. Das größte Volksfest der 28 000-Einwohner-Stadt bietet von Kunstgewerbe über Fahrgeschäfte bis hin zu Live-Musik und polnischen Köstlichkeiten ein breitgefächertes Programm.

Teltow hat vier Partnerstädte

Die polnische Stadt Sagan ist seit 2006 Partnerstadt von Teltow. Im Teltower Stadtbild ist sie durch ein Hinweisschild am S-Bahnhof und durch die Saganer Straße präsent. Weitere Partnerstädte von Teltow sind Gonfreville l’Orcher in Frankreich, Ahlen in Nordrhein-Westfalen und die Provinz Rudong in China.

Anmeldungen für diese Bürgerfahrt sind per Post an Verein „ Teltow ohne Grenzen“, Alain Gamper, Potsdamer Straße 79, 14513 Teltow, per Mail unter info@tog-verein.de sowie unter 0172/7 87 25 69 möglich.

Von MAZonline