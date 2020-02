Mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande hat Brandenburgs Kulturstaatssekretär Tobias Dünow (SPD) am Montag den Teltower Bernhard Klinner ausgezeichnet. Der 83-Jährige hatte mit seiner katholischen Sankt-Martin-Gesellschaft in 20 Jahren rund 226 000 Euro an Spenden für soziale Projekte eingeworben.