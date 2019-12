Teltow

Zwei weitere Baumpaten hat die Stadt Teltow dieser Tage in Teltow-Seehof und in der Altstadt gewinnen können. Damit pflegen jetzt 15 Familien Straßenbäume im öffentlichen Raum von Teltow. Die Stadt startete ihre Kampagne im November 2015. Die Patenschaft wird mit einer Urkunde besiegelt, die Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) den jeweiligen Baumpaten überreicht.

Engagement fürs gute Stadtbild

Tina Jakob-Schlossarczyk und Mirko Schlossarczyk kümmern sich in Teltow-Seehof in der Fichtestraße künftig um eine uralte Eiche und zwei junge Nussbäume. In der Breiten Straße werden Sibylle und Jörg Langner zwei Linden direkt vor ihrem Haus betreuen. „Es freut mich, dass sich Einwohner ehrenamtlich um die Pflege von Bäumen kümmern“, sagt Schmidt. „Das zeigt Verbundenheit mit der Stadt und ihrem Erscheinungsbild.“ Gerade in den trockenen Sommern werde jede Hilfe gern angenommen, denn die Bäume leiden dann besonders unter den Auswirkungen des Klimawandels.

Nächste Patenschaft besiegelt: Baumbeauftragter Ralf Dieter, Sibylle Langner, Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) und Jörg Langner (v. l.) vor einer Linde in der Altstadt. Quelle: Stadt Teltow

Die nächsten Baumpaten stehen schon in den Startlöchern. Im Januar oder Februar will der Bürgermeister die nächsten Plaketten an weitere Bäume anbringen und Urkunden an Paten überreichen. Das Engagement ist ehrenamtlich. Finanzielle Zuwendungen von der Stadt gibt es nicht. Die Baumpaten sorgen hauptsächlich für die notwendige Bewässerung der Straßenbäume und pflegen auch die Baumscheiben. Der städtische Baumbeauftragte Ralf Dieter betreut die Baumpaten.

Von Heinz Helwig