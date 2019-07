Teltow

Grüne und Linke, zusammen stärkste Fraktion in der Teltower Stadtverordnetenversammlung, wollen noch in diesem Jahr eine umfassende Änderung der Hauptsatzung bewirken. Damit wollen sie die Teltower stärker in die Gestaltung ihrer Stadt einbeziehen und dem Vertrauensverlust der Bevölkerung in die Politik etwas entgegenzusetzen. Darüber informiert die Fraktion in einer Pressemitteilung.

Bürgerhaushalt soll kommen

Vor allem die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung soll ausgebaut und dafür in der ersten inhaltlichen SVV-Sitzung ein neuer Bürgerhaushalt für das Jahr 2021 festgelegt werden. Das soll regelmäßig wiederholt werden.

Eine weitere Forderung von Grünen und Linken: Bürger sollen Einwohnerversammlungen künftig selbst einberufen können. Bis dato dürfen dies nur der Bürgermeister oder die SVV.

Jugendparlament geplant

Auch die bestehenden Hürden für Einwohneranträge möchte die Fraktion von 1100 benötigten Unterschriften auf 400 absenken. Damit soll den Bürgern ein Mitspracherecht bei der Ernennung von Beiräten eingeräumt werden, Einwohnerfragestunden sollen auch in Ausschusssitzungen stattfinden und das Mitspracherecht von Kindern und Jugendlichen soll in der Hauptsatzung verankert werden. Denkbar wäre für die Fraktion auch die Gründung eines Jugendparlaments oder eines Jugendbeirates.

Die Reformation der Hauptsatzung soll das Vertrauen der Bevölkerung in die lokale Politik stärken, für mehr Transparenz sorgen sowie Anreize zu mehr Engagement mit kommunalpolitischen Themen schaffen.

