Der Teltower Michael Dzida liegt mit dem Ordnungsamt der Stadt im Clinch. Grund ist ein Bußgeldverfahren wegen angeblichen Falschparkens auf einer öffentlichen Anlage. Weil Dzida die Zahlung von 30 Euro nach wie vor verweigert, übergab das Ordnungsamt Teltow den Fall der Staatsanwaltschaft. Bevor nun das Amtsgericht die Zahlung einfach anordnet, bestand Dzida auf einem vorherigen fairen juristischen Verfahren. Der Streit wird an diesem Mittwoch in Potsdam verhandelt.

Kein Parkausweis für Anwohner

Auf einem unbefestigten Seitenstreifen im Einmündungsbereich der Nuthestraße in die Oderstraße stellt der Teltower ab und zu sein Auto ab, wenn in der Sackgasse die gepflasterten Parkplätze voll belegt sind. Manchmal findet er selbst auf dem unbefestigten Streifen keine Parkmöglichkeit mehr, da bereits ein anderes Auto dort steht. Dzida wohnt in der Nähe, doch einen Parkausweis als Anwohner hat er nicht. Die gepflasterten Stellflächen in der Straße sind öffentlich.

Zweimal schon hat ihm das Ordnungsamt einen Strafzettel an die Frontscheibe seines Autos geklemmt. Beim zweiten Mal sollte Dzida ein Verwarngeld von 15 Euro zahlen. Auch das lehnt der Teltower ab. Für ihn ist der Seitenstreifen keine öffentliche Anlage. In der Stadtverwaltung beantragte er einen Auszug aus dem Grünflächenregister, um das zu überprüfen. In der Antwort räumt die Stadtverwaltung ein, nicht Eigentümer der Fläche zu sein. Auch daraus schließt Michael Dzida, die Stadt dürfe ihn nicht mit Bußgeldern belegen.

Teltow hat eigene Stadtordnung

Stadtsprecher Jürgen Stich bestätigt auf MAZ-Nachfrage, dass es sich bei dem Seitenstreifen um eine private Fläche einer Gesellschaft handelt. Städte und Gemeinden könnten sich aber eigene Stadtordnungen und Gemeindegesetze geben, weil das Bundes- oder das Landesrecht nicht jede lokale Rechtsfrage regeln kann. Nach der Teltower Stadtordnung gehört das sogenannte straßenbegleitende Grün zur öffentlichen Fläche, weil sie für jedermann zugänglich ist. Außerdem stehen in der Straße Verkehrsschilder, weshalb dort zudem die Straßenverkehrsordnung gilt. Je nach Interpretation könne das Ordnungsamt die Stadtordnung oder die Straßenverkehrsordnung anwenden, so Stich.

Rechtsstreit ist kein Einzelfall

Zum Vergleich zieht der Stadtsprecher das Gelände des Evangelischen Diakonissenhauses Berlin Teltow Lehnin in Teltow heran. Auf dem Campus gebe es ein Netz von Privatstraßen, die nicht der Stadt Teltow gehörten. Mit der Aufstellung von Verkehrsschildern gelte auch dort die Straßenverkehrsordnung, deren Einhaltung das Ordnungsamt regelmäßig kontrolliere.

Der Rechtsstreit mit Michael Dzida sei kein Einzelfall, sagt Jürgen Stich. Mehrere Teltower hätten sich schon mit dem Ordnungsamt auseinandergesetzt, weil sie die Zusammenhänge nicht kannten.

