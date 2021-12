Teltow

Silvester ist eine Zeit, die Tanya Lenn große Sorgen bereitet. Denn das Zünden von Feuerwerk ist „eine Tortur“, sagt sie und meint damit nicht etwa geräuschempfindliche Nachbarn. Seit 2008 betreibt sie eine Auffang- und Pflegestation für Eichhörnchen in Teltow. „Die Tiere erschrecken sich regelrecht zu Tode, wenn am Jahresende die Knallerei beginnt“, berichtet Lenn, „sie rechnen ja nicht damit, dass plötzlich in ihrer Umgebung losgeböllert wird wie im Krieg“. Selbst in der Voliere ihrer Station hat sie jedes Mal Verluste durch den Lärm. Das Nervensystem der Eichhörnchen reagiere auf den Krach sehr empfindlich, sie „springen aufgeschreckt hoch und sind dann gelähmt, fallen vom Baum oder aus dem Nest“, berichtet die Teltowerin von ihren Erfahrungen. „Und ganz oft können diese Tiere nicht wieder geheilt werden.“ Selbst bei bester Pflege und Fürsorge nicht.

Ein Heim für verletzte und verwaiste Tiere

In der Station, die Lenn mit amtlicher Genehmigung der Naturschutzbehörde betreibt, gibt es eine 150 Quadratmeter große Freiluftvoliere mit natürlichem Boden sowie zwei liebevoll eingerichtete Krankenzimmer. Mit vielen verschiedenen Versteck- und Unterschlupfmöglichkeiten und kuscheligen Höhlen aus weichem Stoff und Tüchern, die von der Decke hängen, damit sich die Tiere wohl fühlen können. Rund 40 Eichhörnchen sind derzeit bei ihr in Obhut. Mit sieben weiteren Helfenden sorgt Lenn ehrenamtlich für die Tiere. Finanziert wird die Station ausschließlich über Spenden, staatliche Unterstützung gibt es für solche Projekte nicht, sagt sie.

Tanya Lenn versucht alles, um die Eichhörnchen, die verletzt oder verwaist zu ihr gebracht werden, wieder gesund zu pflegen und anschließend wieder in die freie Natur zu entlassen. Seit zwanzig Jahren setzt sie sich für die Tiere ein. Die Notfallbox, die sie für jeden Jahreswechsel einrichtet, steht schon bereit. „Wenn wir merken, dass das ein oder andere Tier der Station unruhig wird, nehmen wir es sofort rein“, sagt Lenn. Auch mit Beruhigungstropfen im Trinkwasser versucht sie, den Stresslevel der Tiere so gering wie möglich zu halten. Den Tieren in der freien Natur hilft das jedoch nicht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Probleme durch die Knallerei sind riesig, sagt die Leiterin der Station, und würden von vielen Menschen unterschätzt. Denn nicht nur Eichhörnchen sind betroffen. Auch Vögel, Igel, „eigentlich alle Wildtiere und auch unsere Haustiere“, sagt Lenn, „so viele Hunde, die jedes Jahr an Silvester vor Schreck entlaufen oder Katzen, die sich panisch unter Betten oder in Kellerräumen verstecken.“

Krach kann Todesangst erzeugen

Das coronabedingte Verkaufsverbot von Feuerwerk wird sich nur bedingt auf die Situation auswirken, vermutet Lenn. „Es werden dann eben illegale Böller besorgt und trotzdem gezündet.“ Daher ruft die Gründerin der Eichhörnchenhilfe Berlin-Brandenburg auch in diesem Jahr die Menschen wieder eindringlich dazu auf, auf die Silvesterknallerei zu verzichten. Gerade Fluchttiere, wie Eichhörnchen oder Vögel, werden durch den Krach regelrecht in Todesangst versetzt, rennen oder fliegen einfach drauflos und irren orientierungslos durch die Gegend. Genau wie Menschen, reagieren auch Tiere in Panik völlig kopflos, so Lenn. „Viele Leute wissen gar nicht, was sie mit der Böllerei anrichten.“Trotzdem wird die Teltowerin nicht müde, über die Bedürfnisse der Eichhörnchen aufzuklären und Probleme, die durch das rücksichtslose Verhalten der Menschen für die Natur entstehen, anzuprangern. „Sprechen Sie miteinander, klären Sie auch ihre Nachbarn auf, wie schlimm die Knallerei ist“, bittet Lenn inständig. „Es ist so unnötig, dass an Silvester jedes Jahr so viele Tiere sterben.“ Die Ohnmacht, hier nichts weiter tun zu können, als an den Verstand der Menschen zu appellieren, sei manchmal kaum noch auszuhalten..

Von Madlen Pilz