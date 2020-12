Teltow

Ein außergewöhnliches Jahr lässt Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) im Interview Revue passieren – und er nimmt Ausblick auf 2021. Welche Folgen hat die Corona-Pandemie für seine Stadt, was hat der Hafen eigentlich gebracht und wieso sind die Wildschweine in Teltow – ganz anders als in den Nachbargemeinden – eigentlich kein Thema?

MAZ: Was waren die größten Herausforderungen in Teltow im Jahr 2020?

Thomas Schmidt: Das war im Nachgang wohl das außergewöhnlichste Jahr, das ich erlebt habe – dabei nehme ich jetzt bewusst 1989 heraus. Dass das Leben so aus den Fugen geraten konnte, stellt uns vor besondere Herausforderungen.

Wieso ist Teltow Spitzenreiter bei Corona, was könnte besser laufen?

Durch die erste Welle der Pandemie sind wir sehr gut durchgekommen. Die zweite Welle trifft uns härter. Wir haben im Gesundheitsamt nachgefragt: Dort spricht man von einem diffusen Geschehen. Durch die vielen Pendler ist davon auszugehen, dass der Eintrag von außen kommt und nicht im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Stadt steht. Die Bevölkerung hat also richtig und angemessen reagiert. Aber die Zahlen sind natürlich trotzdem viel zu hoch.

Wie sehr spürt Teltow Corona?

Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war rund eine Million Euro Minus an Gewerbesteuern. Aber wir haben den Vorteil, dass uns nicht bei einem großen Player plötzlich eine große Summe wegbrechen wird.

Wie unterstützt die Stadt ihre Wirtschaftstreibenden und Künstler?

Erstere durch eine möglichst offensive und durchschaubare Informationspolitik, auch mit den Multiplikatoren vor Ort, wie sie an Unterstützungen kommen, um Wege möglichst kurz zu halten. Bei den Künstlern sind wir in der Zwickmühle. Da mussten wir natürlich viele Veranstaltungen absagen, aber das haben wir auf bessere Zeiten verschoben. Die Künstler sollen ihre Engagements behalten. Leider haben wir da keinen eigenen Fonds.

Was hat Sie 2020 aber besonders stolz gemacht?

Besonders stolz macht mich tatsächlich das Durchhalten der Menschen dieser Stadt in dieser schweren Zeit. Aber auch die Arbeit meines Teams in der Stadtverwaltung erfüllt mich mit einem gewissen Stolz. Es kam auf jeden Einzelnen an.

Und welche Niederlagen taten Ihnen besonders weh?

Niederlagen – da war nichts, was in mir persönlich Nachwehen verursacht hat. Was mir nur weh tut, ist die Tatsache, dass wir auf der politischen und gesellschaftlichen Ebene viele Dinge nicht erleben durften, die mit persönlichen und zwischenmenschlichen Erlebnissen zusammenhängen, wie etwa im Rahmen unserer Städtepartnerschaften oder Ähnliches.

Was sind die sozialen Herausforderungen in Teltow?

Interessant ist, dass trotz der Pandemie soziale Belange nicht in den Winterschlaf gehen. Wir haben die Situation mit dem Sozialraumkonzept beleuchtet. Schwierig war es in diesem Jahr, die Leistungen der sozialen Einrichtungen aufrecht zu erhalten. Und die Stadt wächst auch während der Pandemie weiter – die Infrastruktur muss aber mitwachsen. Auch bei den freiwilligen Leistungen mussten wir uns 2020 von keinem einzigen Angebot dauerhaft verabschieden, das ist erfreulich.

Wie wird Teltow in den nächsten Jahren den Zuzug bewältigen?

Die Stadt ist auf die Situation gut vorbereitet und wird sich insbesondere durch die Entwicklung des INSEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) mit diesen Herausforderungen auseinandersetzen und eine Maxime entwickeln.

Wie lebt Teltow, wie leben die Teltower mit ihren Geflüchteten?

Wenn ich jetzt sage „sehr unauffällig“, dann meine ich das positiv. Wir pflegen ein Miteinander, bei dem man einen guten Umgang findet. Und es gibt auch eigene Angebote, etwa Kita-Projekte speziell für geflüchtete Familien.

Zur Region: Der Zweckverband ist am 1. November gestartet. Wie ist Ihre erste Bilanz, was sind die nächsten Schritte?

Ich halte den Weg nach wie vor für den richtigen und denke, dass wir in der Kette der Regionalisierung damit genau den Nerv der Zeit treffen. Wenn wir es damit schaffen, Aufgaben so zu bewältigen, dass wir unter dem Strich Leistungen so zusammenführen, dass die Region davon partizipiert, finde ich es gut. Der nächste wichtige Schritt ist, den Bauhof nach Stahnsdorf umzusiedeln, aus einem innerstädtischen in ein Gewerbegebiet.

Wieso sind die Wildschweine in Stahnsdorf und Kleinmachnow so ein großes Thema, in Teltow aber so gut wie keines?

Es gibt Gesetze, die schreibt nur die Natur und nicht der Mensch.

Kleinmachnows Bürgermeister Michael Grubert sagt, Teltow hätte das Potenzial, seine Gemeinde als reichste Kommune im Landkreis abzulösen. Was sagen Sie dazu. Wann?

Hat er das wirklich gesagt? Das wird niemals der Fall sein. Oder (lacht): Der Zustand wird erst eintreten, wenn wir die Gemeinde Kleinmachnow „eingemeindet“ haben.

Was hat der Hafen wirklich für Teltow gebracht? Wie geht es damit weiter?

Die Fortschritte auf dem Stadthafen wird man im kommenden Jahr auf jeden Fall wahrnehmen können. Als Nächstes wird der maritim-gewerbliche Bereich aufgebaut, auch die Hebevorrichtung für den Travellift soll im ersten Halbjahr 2021 montiert werden. Die gastronomische Entwicklung wird Gegenstand weiterer Verhandlungen im Januar sein – wobei natürlich diese Zeit gerade im Bereich der Gastronomie schwierig ist. Was mich aber absolut positiv stimmt, sind die Belegungszahlen des Hafens.

Was erwarten Sie sich von 2021 für Teltow?

Ich freue mich auf zwei kommunale Jubiläen – 15 Jahre Städtepartnerschaft mit Zagan und 30 mit Ahlen – und die damit verbundenen bürgerschaftlichen Begegnungen. Außerdem wird es eine Herausforderung sein, die Verwaltung wieder in einen Normalmodus zu bringen – und wieder zurück ins normale Leben zu finden, mit allen Veranstaltungen und politischen Diskursen. Das wird ein interessanter Weg, auf den man sich zwangsläufig freut.

Und was erhoffen Sie sich persönlich?

Ich werde 60, das ist eine Zeit der Reflektion und des Nachdenkens, wie viel man in den 60 Jahren erleben durfte – vom Mauerbau bis zum Mauerfall sozusagen. Die Gesundheit steht da weit oben, und die Enkel möchte man in einer solidarischen Gesellschaft aufwachsen sehen. Natürlich unter einer sozialdemokratischen Regierung. (lacht)

Was fehlt Ihnen im Lockdown am meisten, was machen Sie als erstes, wenn er vorbei ist?

Am meisten fehlen mir tatsächlich die persönlichen Kontakte auf beruflicher und privater Ebene. Daher werde ich als erstes Freunde treffen.

Zur Person Thomas Schmidt wurde 1961 in Potsdam geboren. Er ist gelernter Koch. Nach der Wende ging er für die SPD in die Politik. 1990 wurde er Mitglied der Stadtverordnetenversammlung Teltows, 1994 bis 2002 war er Abgeordneter des Kreistages. 2002 wurde er zum Bürgermeister der Stadt Teltow, 2009 und 2017 wurde er wiedergewählt.

Von Konstanze Kobel-Höller