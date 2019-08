Teltow

Die mehr als 200 Erstklässer in Teltow haben am Montag heimattypische Schultüten bekommen. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt ( SPD) überreichte ihnen Tüten in Form des berühmten Teltower Rübchens. Diese waren in den Behindertenwerkstätten der Union Sozialer Einrichtungen auf dem Gelände der Teltower Biomalzfabrik von Hand gefertigt worden.

Mit Einladung in die Stadtbibliothek

Die Tüten enthielten unter anderem ein Anmeldeformular für die städtische Bibliothek, einen „biegsamen“ Bleistift, eine Weltkugel als Wasserball und eine kleine Nascherei. Die gemeinsame Aktion der Teltower Bibliothek und des Stadtmarketings fand bereits das zweite Mal statt. „Ich bin immer wieder überrascht und erfreut, mit welcher Begeisterung die Kinder unser Geschenk annehmen“, sagte Schmidt.

Mehr Erstklässler als im vorigen Jahr

Teltow zählt im Schuljahr 2019/2020 mehr Erstklässler als 2018. An den drei kommunalen Grundschulen wurden 203 Kinder aufgenommen (2018: 188). Im Einzelnen gibt es an der Grundschule „ Ernst von Stubenrauch“ 85 (2018: 78) neue Schüler, an der Anne-Franck-Grundschule sind es 93 (2018: 89) und an der Grundschule in Ruhlsdorf 25 (2018: 21).

Von MAZonline