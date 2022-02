Teltows Bürgermeister zum Ukraine-Krieg: „Ich habe so eine Wut, man glaubt es nicht“

Teltow

Rund 250 Teltower und Teltowerinnen folgten Montagabend der Aufforderung, sich auf dem Marktplatz vor dem Rathaus mit der Ukraine solidarisch zu zeigen. Auch die Stadt hatte sich dem Aufruf angeschlossen und Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD) trat neben Pfarrerin Luping Huang der evangelischen Andreaskirche und Organisator Sebastian Rüter (SPD) als Redner auf.

„Meine – unsere – Solidarität gehört uneingeschränkt den Menschen in der Ukraine“, so Rüter. „Wir stehen fest an der Seite der Ukrainer, die ihre Aufenthalte verlassen müssen.“ Schmidt betonte, er sei stolz, dass sich hier viele zusammengefunden hätten – auch wenn es keine halbe Million sei. Teltows Partnerstadt Gonfreville sei mit 1000 Kilometern Entfernung genau so weit entfernt wie das Kriegsgebiet Ukraine. „So nah ist der Krieg an uns herangerückt.“

Kinder aus 56 Nationen in den Kitas

Europa befinde sich in einer schweren Krise und das heiße zusammenstehen – das auch an diesem Abend vor Ort praktiziert werde. Teltow habe in den vergangenen Jahren schon viele Menschen, die bereits geflüchtet sind, aufgenommen. In den Kitas der Stadt seien insgesamt Kinder aus 56 Nationen. „Gibt es ein besseres Beispiel dafür, dass das Miteinander sehr gut funktionieren kann? Ich glaube, wir leben das auf eine sehr einzigartige Weise.“

Bürgermeister Thomas Schmidt (SPD, r), Sebastian Rüters (SPD, M) Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Die Bilder jetzt, denen man sich nicht entziehen könne, würden einem den Atem verschlagen und man müsse darauf achten, dass keine Botschaften in die nächsten Jahre gegeben werden. Darum sei es ihm auch wichtig ausdrücklich zu sagen: „Es geht nicht um das russische Volk. Es geht um einen Irren, der alles kaputt macht. Ich habe wirklich so eine Wut, man glaubt es nicht.“ Er sprach von einem großen Schmerz für viele, einige der Anwesenden hätten sicher auch schon die eine oder andere Träne geweint.

Teltow möchte helfen: Menschen, die aus den Kriegsgebieten in die Stadt kommen, sollen aufgenommen werden. Wer Möglichkeiten dazu hat, soll sich unter teltow-hilft@teltow.de melden, erste Angebote dazu sind bereits am Montag in der Verwaltung eingelangt. Auch andere Ideen, Wünsche und Hilfsangebote können über die Mailadresse geschickt werden, die Verwaltung versucht dann, zu vermitteln.

Schmidt bat die Anwesenden: „Seien Sie für die Menschen da, die mit Sicherheit in den nächsten Tagen auch bei uns in Teltow ankommen werden.“ Es werde versucht, die Hilfe auch behördenübergreifend so zu organisieren, dass diese Menschen sich ein kleines Stückchen zuhause fühlen und zur Ruhe kommen könnten. „Weil diese Flüchtlinge müssen zur Ruhe kommen, sie machen Entsetzliches durch.“

Rüter ergänzte in seinen Schlussworten: „Lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, jeder so gut er kann, jeder an seiner Ecke, dass dieser Wahnsinn so schnell wie möglich vorbeigeht.“

Von Konstanze Kobel-Höller