Mehrere neue Kitas bekommt Teltow in den nächsten Jahren – unter anderem ein völlig neues Vorhaben im Flussviertel, das mehr als 200 Kindern Platz bieten soll, außerdem den Neubau der Kita Käferland, aber auch die evangelische Kita in der Mahlower Straße wird demnächst fertig. Probleme gibt es unterdessen beim Bauantrag der Montessori-Kita in der Ruhlsdorfer Straße.

„Bei dem Vorhaben im Flussviertel geht es erst einmal nur um die Idee“, sagt Solveig Haller, Leiterin des Teltower Kita-Eigenbetriebes. „Vor lauter Corona, Corona, Corona sind wir bisher nicht dazu gekommen, mehr zu planen.“ Zwischen den beiden Gebäuden der Kita Pusteblume habe der Eigenbetrieb ein Grundstück der Stadt übertragen bekommen. Da die Kita derzeit ohnehin schon für 20 Krippen- und Kindergartenkinder eine Sondergenehmigung habe und der Hort nebenan auch mehr Plätze brauchen werde, wenn die Stubenrauch-Grundschule durchgängig vierzügig wird, sei die Idee entstanden, hier eine weitere Kita zu errichten.

Maximal 210 Kinder sollen hier Platz finden – mehr gibt es noch nicht an Details, so Haller. Nächstes Jahr soll die Ausschreibung stattfinden und ein Planungsbüro beauftragt werden. „Und wenn es im November ist – das ist ja auch noch 2022.“ Im Haushalt des Eigenbetriebs „Menschenskinder“ sind dafür im nächsten Jahr 30.000 Euro vorgesehen. Insgesamt sind für den Bau derzeit 5,9 Millionen Euro eingestellt: 4,72 Millionen Euro an direkten Baukosten, der Rest für Nebenkosten.

5,94 Millionen Euro sind außerdem für eine andere Teltower Kita geplant: Den Neubau der Kita Käferland und die Neugestaltung ihres Außenbereichs. Die Einrichtung musste wegen des Fund des gesundheitsgefährdenden Schadstoffs Naphthalin geschlossen und später abgerissen werden, das Kita-Team übersiedelte mit den rund 65 Kindern – heute noch 57 – in den Hort der Anne-Frank-Grundschule. Der eingeschossige Neubau mit leichter L-Form auf dem selben Grundstück war zunächst mit 3,6 Millionen Euro veranschlagt.

Die Menschenskinder-Chefin freut sich, dass im Beteiligungsprozess auch die Wünsche und Erfahrungen der pädagogischen und heilpädagogischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingebunden werden. So erzählt sie etwa von unterschiedlich großen Räumen für die Kleingruppenförderung oder von Platz für Wasserexperimente in den Sanitärbereichen. „Das ist ganz wichtig für Kinder.“

Jetzt sollen bis zu 96 Kinder in der Integrationskita Platz finden, so Christina Ide vom Gebäudemanagement des Eigenbetriebs. Vier Gruppenräume sind für die 32 Kinder im Krippenbereich geplant (zwei Haupt- und zwei Nebenräume), außerdem ein zusätzlicher Schlafraum. Für die 64 Drei- bis Sechsjährigen gibt es acht Gruppenräume, auch hier je vier Haupt- und vier Nebenräume, außerdem einen großen Bewegungsraum, einen Förderraum für Kleingruppenarbeit und einen Snoozle-Raum, in dem es um Wahrnehmung geht. Von jedem Gruppenraum gelangt man über die vorgelagerte Terrassenfläche auf die Freifläche und damit auf den Spielplatz.

Der Bauantrag für das Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 1115 Quadratmetern – das alte hatte rund 757 Quadratmeter – wurde im Oktober gestellt. Wenn alles klappt, soll der Baubeginn im kommenden Frühjahr sein, der Start ist dann für das Kita-Jahr 2023/24 geplant. Aktuell gehe es darum, zum geplanten Energiekonzept eine Meinungsbildung zu bekommen, so der Eigenbetrieb. Zur Diskussion stehen dabei zwei Varianten: Entweder die Wärmeversorgung über die Fernwärme oder über eine Sole/Wasser-Wärmepumpe, in beiden Fällen ergänzt durch eine Photovoltaik-Anlage.

Weniger glatt soll es unterdessen nach MAZ-Informationen mit dem Vorhaben des UHW laufen, eine Montessori-Kita in der Ruhlsdorfer Straße zu errichten.156 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum Ende der Grundschulzeit von der Krippe bis zum Hort sollen hier Platz finden und schon der Start verlief holprig: Die Bauträger mussten sich mit den Nachbarn wegen der Lage des Gebäudes einigen. Nun hatte wohl wiederholt der Landkreis an den Bauanträgen etwas auszusetzen.

Diese Hürde hat die evangelische Kita in der Mahlower Straße schon lange genommen: Sie steht im Vergleich dazu sozusagen schon kurz vor der Eröffnung. Die Wölkchen-Krippengruppe sowie die drei Kita-Gruppen Sonne, Mond und Sterne werden diesen Sommer das „Haus der kleinen Forscher“ um rund 2,35 Millionen Euro beziehen. Eigens für sie vorgesehen: eine Mitmachküche, eine Innen-Matschstrecke, ein Kuschel-Wandofen – und Kabel, Abflussrohre oder auch Isoliermaterial, die an mehreren Stellen durch transparente Abdeckungen sichtbar gemacht werden. Ein Haus für kleine Forscher eben.

